Europa geeft België munitie voor tijdelijk verbod op reisplezier

De EU-leiders geven België de nodige armslag om niet-essentiële reizen in het krokusverlof te verbieden. Dat verbod leidt tevens tot gerichte controles op wegen aan de grenzen, luchthavens en treinstations.

De 27 Europese leiders bogen zich donderdagavond over de aanpak van de coronacrisis. Het was al het negende video-overleg op het hoogste EU-niveau sinds de uitbraak van de pandemie in de maart van vorig jaar. De nieuwe en meer besmettelijke varianten van het coronavirus zetten extra druk op de gezondheidssystemen en brengen, net als in de lente, ook het vrij verkeer binnen Europa in gevaar.

De Belgische premier Alexander de Croo vreest voor een derde golf in ons land, indien reizigers de zon, de skipistes of het plezier opzoeken in verre oorden en 'het virus in hun valies mee terug brengen'. Ook de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland broeden op een tijdelijke beperking van het vrij verkeer om de virusmutanten tegen te houden. Voorwaarde is wel dat het wegvervoer, essentiële reizen en grensarbeid niet de dupe worden van beperkende maatregelen.

Berlijn legde een plan op tafel om een tijdelijke inperking van het vrij verkeer Europees te verantwoorden. Dat kan door de bestaande Europese aanbevelingen die gelden sinds oktober 2020, zoals de gezamenlijke kleurcodes voor de ernst van de pandemie, aan te passen. Die aanbevelingen zijn geen verplichting: gezondheid en veiligheid zijn nationale materie, maar ze werken wel verbindend.

België schoof mee in dit proces om lidstaten de optie te geven om essentiële reizen te verbieden. Zo wordt aangedrongen op verplichte testen en quarantaine voor reizigers die verbleven in een zone met hoog risico en een gezamenlijke lijst van gebieden waar virusvarianten in opmars zijn. Op de top kreeg De Croo ook nog de steun van Ierland en Italië.

Ook het Europees Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (ECDC) dat nauwgezet de risico's opvolgt, pleitte donderdag voor een verbod op niet-essentiële reizen. Het labelt de risico's op verspreiding van deze varianten als 'groot tot zeer groot'. Het EU-agentschap riep de lidstaten donderdag op tot striktere maatregelen: meer genoomanalyses, betere monitoring, contact tracing en versnelde vaccinatie bij de oudere leeftijdsgroepen.