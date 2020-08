Europa geeft fiat voor staatssteun aan Brussels Airlines

De federale overheid mag de geldkraan voor Brussels Airlines definitief opendraaien. Dat is vrijdagmiddag duidelijk geworden. In een mededeling maakte de Europese Commissie bekend geen bezwaren te hebben tegen de noodsteun.

Na lange en moeilijke onderhandelingen waren de federale regering en de luchtvaartmaatschappij vorige maand tot een akkoord gekomen over de noodhulp. De overheid verklaarde zich bereid Brussels Airlines 290 miljoen euro toe te stoppen.

Lening

In de eerste plaats zou de dochter van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa kunnen rekenen op een voor zes jaar toegekende lening van 287,1 miljoen euro. Die kan op verzoek opgenomen worden in schijven van minimaal 30 miljoen euro. Daarnaast komt er een kapitaalinjectie van 2,9 miljoen euro in de vorm van winstaandelen.