Europa heeft 1 miljard veil voor hulp aan Afghaanse bevolking

De Europese Commissie heeft een steunpakket van zowat 1 miljard euro klaar voor de Afghaanse bevolking en de buurlanden van Afghanistan. Dat heeft voorzitster Ursula von der Leyen dinsdag aangekondigd in de aanloop naar een G20-top over de humanitaire crisis in dat land.

De taliban grepen in augustus opnieuw de macht in Afghanistan. Tot nu toe heeft geen enkel land het nieuwe regime in Kaboel erkend. De radicale islamistische beweging doet wel stappen om het internationale isolement te doorbreken. Een delegatie van de taliban overlegde dinsdag in Qatar met vertegenwoordigers van de EU en de VS.

