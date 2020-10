Europa heropent jacht op fiscaal voordeel spaarboekje

De belastingvrijstelling voor spaarboekjes in ons land heeft de voorbije decennia al meermaals onder Europees vuur gelegen. De discriminatie van buitenlandse spaarboekjes is bovendien al twee keer veroordeeld door het EU-Hof van Justitie. Maar de fiscus houdt vast aan de eigen regels.

De Commissie opent nu een nieuw front tegen de discriminatie door de Belgische fiscus van buitenlandse spaarrekeningen. In België is de rente op spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 990 euro. Maar dat voordeel geldt alleen voor spaarboekjes die onder de specifieke Belgische reglementering vallen, zoals het toepassen van een dubbele rente: een basisrente en een getrouwheidspremie.

De Commissie zet ook twee andere procedures in tegen de discriminerende regels die de Belgische fiscus hanteert. Zo stuurt ze een eerste waarschuwing over de fiscale bevoordeling van dividenden van Belgische verzekeringsbedrijven. Zij betalen geen of nauwelijks inkomstenbelasting op dividenden; buitenlandse verzekeringsbedrijven genieten dat voordeel niet. In de andere zaak moet de fiscus zich verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie voor de 'discriminerende' belastingaftrek van alimentatiegelden.