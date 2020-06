Europa houdt deur dicht voor VS-reizigers

Reizigers uit 15 landen van buiten de Unie kunnen vanaf woensdag 1 juli opnieuw naar Europa reizen. De deur blijft dicht voor de VS, Rusland en het gros van Zuid-Amerika.

De 27 EU-lidstaten hadden tien dagen nodig om een akkoord te bereiken over een lijst van 'veilige' landen. Die lijst heeft belangrijke geopolitieke implicaties. Voor belangrijke internationale partners, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Turkije, India en Brazilië blijven de deuren naar Europa gesloten omdat de coronacrisis in die landen onvoldoende onder controle is.