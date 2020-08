Europa houdt spoedberaad over Wit-Rusland

In het wit geklede vrouwen trokken woensdag de straat op in Wit-Rusland om te protesteren tegen het politiegeweld van de voorgaande dagen.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken lassen vrijdag spoedoverleg in over het dossier Wit-Rusland. De roep om nieuwe sancties tegen de ex-Sovjetstaat klinkt steeds luider.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken blazen vrijdag verzamelen voor spoedoverleg. Dat maakte Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie, woensdag bekend. Bovenaan de agenda staat de situatie in Wit-Rusland.

Het beraad is volgens Brussel nodig omdat de ex-Sovjetstaat in rep en roer staat na de omstreden stembusslag van afgelopen weekend. Aftredend president Aleksandr Loekasjenko, die zijn land al sinds 1994 met ijzeren vuist regeert, claimde de zege. Hij zou ruim 80 procent van de kiezers achter zich gekregen hebben. Zijn dichtste belager, Svetlana Tichanovskaja, zou op 10 procent gestrand zijn.

Volgens Loekasjenko’s tegenstanders is sprake van grootschalige fraude. Daarom trokken ze de afgelopen dagen massaal de straat op. De protesten draaiden steevast uit op clashes met de ordediensten. Die pakten al meer dan 6.000 betogers op.

Nieuwe sancties

De roep om nieuwe sancties tegen het regime in Wit-Rusland zwelt daarom in Europese kringen aan. ‘We moeten nadenken over gerichte sancties tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de hardhandige aanpak van de demonstranten en voor de verkiezingsfraude’, zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde woensdag. Een dag eerder had haar Duitse collega Heiko Maas ook op nieuwe strafmaatregelen gehint.

Ook Litouwen roept om concrete actie tegen het regime in Minsk. Tegelijkertijd is Vilnius, dat sinds dinsdag onderdak biedt aan Tichanovskaja, bereid samen met Polen en Letland te bemiddelen tussen de Wit-Russische autoriteiten en de oppositie.

De drie buurlanden van Wit-Rusland gooiden woensdag een concreet plan op tafel. 'In de eerste plaats moet het geweld tegen betogers stoppen. Daarnaast moeten alle opgepakte demonstranten weer vrijgelaten worden. Tot slot roepen we op tot de vorming van een nationale raad met vertegenwoordigers van de civiele maatschappij. Die moet een uitweg uit de crisis zoeken', zei de Litouwse president Gintanas Nauseda. Als Loekasjenko en co. het voorstel verwerpen, zijn sancties een valabel alternatief, luidt het.

Libanon

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken buigen zich vrijdag niet alleen over mogelijke strafmaatregelen tegen Wit-Rusland. Ze bespreken ook twee andere heikele dossiers: de steeds diepere crisis in Libanon en de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije.