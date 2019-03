Hoe het leven verandert na een harde brexit op 12 april

‘De Britten raken er niet meer uit’, is een terugkerend refrein in Brussel. Tijd om te wennen aan het nieuwe normaal: op 12 april wordt Londen echt het buitenland. Wat verandert er dan voor u en voor de Britten?

De Europese Unie is klaar voor een ‘no deal’ op 12 april en voor de disruptie die met zo’n chaotisch Brits vertrek gepaard gaat. Met die aankondiging zet de Europese Commissie extra druk op premier Theresa May en het Britse parlement. Bij een no deal valt het Verenigd Koninkrijk van de ene dag op de andere, vanaf middernacht vrijdag 12 april, niet langer onder de Europese wetgeving en afspraken. Wat betekent dat concreet? Een greep uit de gevolgen.

Niets aan te geven?

Wie een tocht met de veerboot boekte op 13 april tankt voor het vertrek best veel geduld. De ferry zal varen en de tickets blijven geldig, maar de brexitchaos zal veel vertraging en aanschuiven veroorzaken. Paspoorten, en voorlopig ook nog de identiteitskaarten van reizigers, worden individueel gecontroleerd. De douane zal alle bagage doorzoeken. Er zijn beperkingen op de invoer van planten en dierlijke producten, zoals kaas of ham, in de EU bij terugkeer. Schotse whiskey kunt u dan weer taksvrij invoeren.

Voorlopig kunt u ook met een Europees rijbewijs in het Verenigd Koninkrijk rondrijden. Maar als u uw hond of parkiet meeneemt op reis is een dierenpaspoort of gezondheidscertificaat verplicht.

Beperkt vrij verkeer

Voor Britten die naar Europa reizen, wordt het verschil nog groter. Zij krijgen ook douanecontroles op hun bagage en moeten bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Vrij verkeer in de Schengenzone geldt niet langer onbeperkt, maar is slechts gegarandeerd voor 90 dagen op een totaal van 180. De stempel in hun paspoort bij binnenkomst in de Europese Unie houdt de teller bij.

Douanetarieven

Het vrachtverkeer heeft het meest te vrezen van de harde brexit en de files die daarmee gepaard gaan. Van de ene dag op de andere komen er grens- en douanecontroles en wordt gekeken of de producten voldoen aan elkaars gezondheids- en productnormen. België heeft tegen midden april 200 extra douaniers in dienst om die controles in goede banen te leiden.

De Britse regering gaat tijdelijk het gros van de invoer, 87 procent, tegen een nultarief binnenlaten, maar op auto’s en voedsel worden de hoge tarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) geheven. Europa gaat voor alle invoer uit het VK de tarieven van de WHO toepassen.

Ziekenhuiskosten

Bij wie naar het Verenigd Koninkrijk reist, zijn ziekenhuis- of dokterskosten niet langer automatisch gedekt voor terugbetaling. Een bijkomende reisverzekering kan nodig zijn. Ook Britten die in Europa reizen of verblijven, krijgen niet langer hun doktersrekeningen terugbetaald. Spanje, waar heel wat Britse gepensioneerden wonen, moet een bilaterale overeenkomst sluiten om medische kosten te recupereren. Die is er nog niet.

Bellen wordt duur

Nog een tegenvaller voor de onachtzame reiziger: wie mobiel belt of surft in het Verenigd Koninkrijk geniet niet langer van de lage Europese tarieven. Zodra de Britten uit de Europese Unie stappen, gelden de voordelige roamingtarieven die operatoren elkaar aanrekenen niet langer. Ook Britten in Europa zien hun telefoonrekening wellicht snel oplopen.

Money, money, money

Als de Britten op 12 april uit de Europese Unie crashen, ontvangen de Britse universiteiten niet langer geld voor Europese onderzoeksprojecten en verliezen boeren hun landbouwsteun. Britse bedrijven kunnen ook niet langer tegen dezelfde voorwaarden deelnemen aan openbare aanbestedingen in Europa.