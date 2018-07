Europa koopt rust in migratiezomer af

Om de zomer door te komen zonder zwalpende boten, barse Italianen en geruzie speelt de Europese Commissie makelaar voor het plaatsen van migranten en gaat de geldbeugel open.

Eind juni boksten de Europese leiders een migratieakkoord in elkaar. Ze beloofden de oprichting van zogenaamde controlecentra in Europa en ontschepingsplatformen in Noord-Afrika. Daar zouden rechtmatige asielzoekers snel kunnen worden gescheiden van economische migranten. Dat en een vrijwillige spreiding van asielzoekers in Europa moest de druk op de zogenaamde frontlijnstaten - Italië, Griekenland en Spanje - temperen.

Een maand later blijft het chaos troef in de Middellandse Zee. De controlecentra en ontschepingsplatformen aan de Afrikaanse kusten zitten nog altijd in een conceptueel stadium. Geen enkel Europees land is bereid controlecentra op te richten. De gesprekken met Afrikaanse landen over ontschepingsplatformen staan nog nergens.

Italiaanse speldenprikken

De chaos heeft vooral te maken met de dwarse houding van de Italiaanse regering en vooral van Matteo Salvini, de kopman van de extreemrechtse regeringspartij Lega. De regering in Rome dient herhaaldelijk speldenprikken toe door schepen met vluchtelingen niet te laten aanmeren in Italiaanse havens.

Met die weigering wil Italië effectieve solidariteit van de andere lidstaten afdwingen voor de opvang van de migranten die op zee worden gered. Aanvankelijk weigerde Rome enkel schepen van ngo’s en schepen die niet onder Italiaanse vlag voeren. Maar intussen eist Italië standaard een verdeling van de opvarenden van zowat alle migrantenschepen, voor er toestemming komt om aan te meren in een Italiaanse haven. Ofwel wordt een veilige haven gezocht in een ander land, eveneens gecombineerd met een verdeling van de opvarenden op vrijwillige basis.

Italië zegde ook de schepen van de Europese reddingsoperatie Sophia de wacht aan. Het wil morrelen aan het mandaat van Sophia en gebruikt de Europese operatie als drukkingsmiddel voor een ‘duurzamer oplossing van het migratieprobleem’. Dat leidde alweer tot heibel in de EU, want Italië draagt een grote verantwoordelijkheid voor Sophia. Bovendien loopt het mandaat van de Europese reddingsoperatie nog tot eind dit jaar.

Tussentijdse oplossing

Het perspectief van alweer een hete zomer over migratie zint de EU-landen niet. Daarom test de Europese Commissie een tussentijdse oplossing om de zomer door te komen. Eén horde is al genomen. Italië legt zich neer bij het behoud van het huidige mandaat van Sophia tot eind augustus. Intussen wordt de discussie over het nieuwe mandaat gestart.

In september komt de Europese Commissie dan met wetgeving voor een heuse Europese grenswacht en een Europees asielbureau dat de screening van alle aankomende asielzoekers op zich neemt. Ook de terugkeer van migranten die geen recht op asiel hebben, wordt op Europees niveau gecoördineerd.

De Commissie stelt voor de rest van de zomer spelverdeler te blijven spelen om migranten naar veilige havens in Europa te brengen en asielzoekers te helpen verdelen onder de lidstaten die dat wensen.

Makelaarsrol Europese Commissie

Die makelaarsrol vervulde de Commissie de voorbije maand al. Maar het blijft dansen op een slappe koord. De Commissie kan zelf geen veilige haven aanduiden, want de regels op zee zijn gebonden aan het internationaal recht. En ze is afhankelijk van de goodwill en de solidariteit van de lidstaten.

Om zo veel mogelijk landen aan boord te krijgen heeft de Commissie veel geld over. Lidstaten die een infrastructuur opzetten voor de tijdelijke opvang van migranten krijgen niet alleen die kosten, maar ook alle operationele uitgaven terugbetaald. Europa biedt ook 6.000 euro per persoon voor landen die migranten laten overkomen

Bovendien strijkt Europa zelf op het terrein neer met een ruime ploeg van grenswachters, tolken, officieren voor het escorteren van terugkeer en asielexperts voor de nieuwe controlecentra. Ook die kosten zijn volledig voor het EU-budget. Het asielproces wordt versneld tot maximaal acht weken. In 72 uur moeten economische asielzoekers eruit gefilterd zijn en terug naar eigen land geëscorteerd worden.

Ook het concept van de ontschepingsplatformen krijgt iets meer vorm. Experts van de EU, de Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee en de VN-organisaties voor vluchtelingen (UNHCR) en migratie (IOM) steken daarover maandag de koppen bijeen.