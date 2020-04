Europa kritisch over Belgische steun voor games

De Europese Commissie heeft ernstige twijfels over het uitbreiden van het Belgisch systeem van taxshelter voor films naar de gamesector.

De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek naar de Belgische fiscale steunmaatregel voor games. Ze vreest dat die niet strookt met de Europese regels. Het onderzoek biedt alle betrokkenen, ook de Belgische overheid, de mogelijkheid de Commissie alsnog te overtuigen.

De gamesector in ons land, met heel wat jonge en kleine spelers, dringt al jaren aan op een financieel duwtje in de rug. Dat moet een leegloop naar het buitenland tegengaan. De sector krijgt al een behoorlijk groot deel van de Vlaamse subsidiepot bestemd voor 'media' - een wat vreemde assimilatie.

Gunstig fiscaal regime

De Belgische overheid stelde vorig jaar voor investeringen in games onder te brengen onder hetzelfde gunstige taxshelterregime dat al sinds 2014 bestaat voor films. De taxshelter, die fiscale voordelen biedt aan bedrijven die in België investeren in audiovisuele producties, heeft de Belgische film de voorbije zes jaar opnieuw op de kaart gezet.

De Europese Commissie betwijfelt of uitzondering voor de filmindustrie ook gerechtvaardigd is voor games.

De Europese Commissie is niet geneigd de uitbreiding van de taxshelter voetstoots te aanvaarden. Om te genieten van de taxshelter moet het grootste deel van de investeringen in België worden gerealiseerd. Die territoriale voorwaarde ook verbinden aan games is niet zo evident, vindt de Commissie.