Europa laat lidstaten toe vaste kosten van kmo's en bedrijven te dragen

De regels voor staatssteun werden in maart in stelling gebracht om bedrijven toe te laten de crisisperiode te overbruggen. De versoepelingen liepen tot eind dit jaar. Omdat de economische groei door de pandemie ook in 2021 zeker 2 procentpunten lager zal liggen dan in 2019, komt een verlenging tot eind juni 2021. De regels voor het herkapitaliseren van bedrijven lopen door tot eind september 2021.