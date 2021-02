Europa legt 'autoritair' Rusland slechts symbolische straf op

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken nemen sancties tegen Moskou na de arrestatie en opsluiting van oppositieleider Sergej Navalny. Maar met symbolische straffen tegen vier Russen blijven de oligarchen buiten schot.

'Zonder wat in Moskou gebeurd is, was er geen unanimiteit over sancties', zei de EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell na afloop van fysiek overleg met de 27 ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. De bolwassing die Borrell begin februari in Moskou onderging, trok twijfelende lidstaten over de streep.

De Europese Unie rolde de voorbije jaren al drie verschillende sanctieregimes uit tegen Rusland: na de annexatie van de Krim, de agressieve inmenging in het oosten van Oekraïne en de vergiftiging van oppositieleider Sergej Navalny. Maandag tapten de ministers van Buitenlandse Zaken uit een ander vaatje om Rusland te straffen voor de vervolging van Navalny, het hardhandig neerslaan van de straatprotesten tegen diens opsluiting en het negeren van een arrest van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, dat de vrijlating van de oppositieleider had bevolen.

Het is de eerste keer dat de Unie de Europese Magnitsky-wet gebruikt die in december van vorig jaar werd goedgekeurd. Die maakt straffen mogelijk voor mensen of organisaties die waar ook ter wereld de mensenrechten schenden. Sergej Magnitsky was een Russische klokkenluider die fraude aan het licht bracht in de hoogste kringen van het land en in verdachte omstandigheden overleed in zijn cel.

Eigen belangen

De ministers van Buitenlandse Zaken bereikten alleen een principieel akkoord om mensen uit hoge gerechtelijke kringen en politiemensen een inreisverbod op te leggen en hun geld op Europese bankrekeningen te bevriezen. De namen worden over uiterlijk een week bekendgemaakt, maar EU-bronnen bevestigen dat het slechts om vier mensen gaat.

De entourage van Navalny had de ministers vooraf opgeroepen om ook sancties te treffen tegen de kliek oligarchen rond president Vladimir Poetin. Maar dat gebeurde niet. 'Zo'n straf moet juridisch volledig onderbouwd zijn. Het is veel moeilijker om hun aandeel in de gevangenzetting van Navalny te staven', is in EU-bronnen te horen.

Rusland glijdt af naar een autoritaire staat en drijft weg van Europa. Josep Borrell Europese buitenlandvertegenwoordiger