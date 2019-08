'Europa legt gezichtsherkenning aan banden'

Europa werkt aan striktere regels voor het gebruik van gezichtsherkenning op publieke plaatsen, schrijft de Britse krant Financial Times. De privacyzorgen rond zulke biometrische technologieën nemen toe.

De Europese Commissie wil de Europese burgers expliciet de rechten geven over het gebruik van hun gezichtsgegevens, schrijft FT op basis van gesprekken met Europese ambtenaren. Elke burger zal daardoor kunnen opvragen waar en wanneer zijn gezicht gescand wordt en voor welke doeleinden. De nieuwe Europese wet zou uitzonderingen op die regel alleen in uitzonderlijke omstandigheden toestaan.

Het initiatief komt er na ophef over het ongereguleerde gebruik ervan in de buurt van het Londense station King's Cross. De gezichtsherkenningscamera's van een private firma hielden daar alle passanten zonder hun medeweten live in de gaten. De Britse privacywaakhond zegt bezorgd te zijn en gaat de zaak onderzoeken.