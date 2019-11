‘Europa liet ons koudweg in de steek'...

Het Westen heeft geen lessen getrokken uit de genocide in Srebrenica, zegt Hasan Hasanovic, die het bloedbad in 1995 overleefde. ‘Het is nu in Syrië zoals toen in Bosnië: de wereld kijkt liever de andere kant op.’

Hasan Hasanovic was 19 toen hij in juli 1995 aansloot bij ‘de colonne’, een groep van zowat 15.000 mannen - van tieners tot bejaarden - die Srebrenica ontvluchtten. Hoewel de Bosnische stad door de Verenigde Naties tot een veilige enclave was uitgeroepen, namen de Bosnisch-Servische troepen van Ratko Mladic het gebied in. Daarop volgde een genocide, waarbij meer dan 8.000 moslims werden vermoord.

Hasan Hasanovic (44) groeideop in het Bosnische dorp Sulice. Na het uitbreken van de oorlogin Bosnië-Herzegovina kwam hij in 1992 met zijn familie terechtin Srebrenica. Toen Servische eenheden Srebrenica in juli 1995 bestormden, sloeg Hasanovic opde vlucht. 8.000 moslims kwamen om bij de daaropvolgende genocide. Na de oorlog ging Hasanovic aan de slag als gids en curator bij het Srebrenica-Potocari Memorial Centre.

Na een slopende tocht van zes dagen bereikte Hasanovic vrij gebied in Tuzla. Het onthutsende relaas van die ‘dodentocht’ - van de uitputting, de pijn, de angst en de honger - is een van de hoogtepunten in ‘Srebrenica overleven’, het boek dat Hasanovic schreef over de oorlog die niet alleen zijn land verscheurde maar ook zijn familie uiteenreet. Zijn tweelingbroer en vader overleefden de tocht naar Tuzla niet.

‘Met mijn boek wil ik de doden een stem geven’, zegt Hasanovic tijdens een bezoek aan Antwerpen bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling. Zijn vader kon hij pas in 2003 begraven, zijn broer twee jaar later. Na de oorlog werkte Hasanovic als tolk voor het Amerikaanse leger in Bosnië en ging hij studeren. Tien jaar geleden kon hij aan de slag bij het Srebrenica-Potocari Memorial Centre, waar hij werkt als vertaler, gids en curator.

Bij rondleidingen in het genocidememoriaal put Hasanovic ruim uit zijn eigen ervaringen. Het was ook de basis voor ‘Srebrenica overleven’, waarin hij op een opvallend nuchtere toon zijn verhaal vertelt.

‘Anderen hebben met veel versieringen over de genocide geschreven zonder dat ze die hadden meegemaakt’, zegt Hasanovic. ‘Ik wilde niet doen alsof. Ik heb dit boek geschreven zoals ik praat als ik mijn verhaal doe. Ik wilde het simpel houden, ook om jongeren een beeld te geven van wat toen gebeurde.’

‘Zelfs bijna een kwarteeuw na de genocide is het verhaal van Srebrenica relevant’, zegt Hasanovic. ‘Nationalisme en extreemrechts zijn opnieuw in opmars, en antisemitisme en islamofobie zijn weer schering en inslag. Dan hebben landen mature en sterke instellingen nodig om te vermijden dat politici of populisten de democratie uit haar lood slaan. Want wat meer dan twintig jaar geleden in Bosnië-Herzegovina gebeurde, kan overal gebeuren.’

Het gevaar is nog altijd niet geweken. Kijk maar naar het aanhoudende geweld in Syrië.

Hasan Hasanovic: ‘Het Westen heeft geen lessen getrokken uit Srebrenica. Ik had gedacht dat het na de genocide zou nadenken over hoe een herhaling van een humanitaire ramp van zo’n desastreuze omvang kon worden vermeden. Maar nee, er is nog altijd geen overtuigend mechanisme om mensenrechten af te dwingen. De Verenigde Naties zijn irrelevant geworden omdat ze spijtig genoeg zijn verlamd door het getouwtrek tussen grootmachten.’

Is er een verschil met 1995? VN-blauwhelmen slaagden er toen niet in de genocide op Bosnische moslims te voorkomen.

Hasanovic: ‘De VN wezen Srebrenica in 1993 aan als ‘veilige haven’ en stuurden vervolgens een vredesmacht, eerst Canadezen, later Nederlanders. Maar de VN-macht was altijd de speelbal van de Bosnische Serviërs. De blauwhelmen werden geïntimideerd, soms zelfs gegijzeld door de troepen van Mladic. En dus speelden zij op veilig: de VN-militairen telden de doden en gewonden en schreven rapporten over wat op het terrein gebeurde.’

De komst van de blauwhelmen loste dus eigenlijk niets op?

Hasanovic: ‘Wat ik verbijsterend vind, is dat het beschaafde Westen onderhandelde met oorlogsmisdadigers als de Servische president Slobodan Milosevic en diens Bosnische rechterhand Radovan Karadzic. Als je dat doet, legitimeer je hun misdaden en wordt etnische zuivering aanvaardbaar. Europa liet ons koudweg in de steek.’

Radionieuws

De parallellen met wat in pakweg Syrië gebeurt, zijn frappant, zegt Hasanovic. ‘Vanaf 1992, toen de belegering van Srebrenica begon, luisterden de mensen gespannen naar het radionieuws. Bij elke uitzending werd het toestel op de vensterbank gezet om iedereen in de buurt te laten meeluisteren. En telkens liep iedereen na afloop hoofdschuddend weg en mompelde: ‘Weer niets.’’

‘Iedereen voelde zich door de wereld vergeten. Honderdduizenden kwamen om en niemand greep in. Mensen zagen de beelden op televisie, net zoals nu, en draaiden vervolgens de knop om naar een andere zender. De gewone burgers voelen zich hulpeloos en onmachtig om dat grove geweld het hoofd te bieden. En er zijn geen politieke leiders die moedige beslissingen durven te nemen.’

Wat had dan moeten gebeuren in Bosnië?

Hasanovic: ‘Het Westen had onmiddellijk militair tussenbeide moeten komen, met bombardementen op het Bosnisch-Servische leger. Het had de ernst van de situatie moeten inzien en de Servische propaganda moeten doorprikken. Milosevic stelde het conflict in Bosnië-Herzegovina graag voor als een burgeroorlog, waarbij de Serviërs vochten uit zelfverdediging. Terwijl het toch echt wel ging om zuivere agressie tegen de Bosnische moslims en Kroaten.’

De Nederlanders hebben zware kritiek gekregen omdat ze niets deden om de genocide te verhinderen.

Hasanovic: ‘Op 3 juni 1995, een dikke maand voor de troepen van Mladic de enclave Srebrenica bestormden, werd een basis van de Nederlandse troepen aangevallen. In plaats van kordaat te reageren deden de VN niets. Karadzic en Mladic beschouwden dat natuurlijk als een vrijgeleide: jullie kunnen jullie alles veroorloven.

De Nederlandse bevelhebbers beweerden dat ze vertrouwden op het militaire erewoord van Ratko Mladic. Zijn erewoord? Hoe naïef.

De Nederlandse bevelhebbers hebben later beweerd dat ze vertrouwden op het militaire erewoord van Mladic. Zijn erewoord? Hoe naïef, als je weet dat hij al duizenden doden op zijn geweten had.’

Rolmodel

Hasanovic werd in 1975 geboren, vijf jaar voor de dood van Josip Broz Tito, de ‘maarschalk’ die Joegoslavië sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog had bijeengehouden. ‘Joegoslavië was decennialang een stabiel land en een rolmodel voor de landen in het Sovjetblok’, zegt Hasanovic. ‘Er was toen één identiteit: de Joegoslavische. Verschillende bevolkingsgroepen en religies woonden tussen en met elkaar, waren vrienden en buren en supporterden voor dezelfde voetbalclubs.’

Hoe is het zo snel kunnen afglijden?

Hasanovic: ‘De Serviërs hadden Joegoslavië altijd al beschouwd als een soort versie van Groot-Servië. En toen na de dood van Tito in 1980 het nationalisme opflakkerde, wilden zij hun machtspositie veiligstellen. Milosevic zag zichzelf als een nieuwe Tito, maar het ontbrak hem aan een draagvlak buiten zijn eigen Servische achterban.’

‘Die spanningen bereikten uiteindelijk Bosnië-Herzegovina, waar moslims en Kroaten samenleefden met Serviërs. Via de media werd een propagandaslag georganiseerd die mensen aanspoorde hun buren te zien als ‘buren van gisteren’. Er werd volop haat gezaaid. Bosnische moslims werden afgeschilderd als Turken, als de erfgenamen van de Ottomaanse bezetters van de Balkan die de sharia wilden invoeren in een moslimstaat.’

In het laatste hoofdstuk van uw boek schrijft u dat de wonden nog niet zijn geheeld.

Hasanovic: ‘Ja, doodgewone Serviërs blijven volhouden dat de genocide nooit heeft plaatsgevonden. ‘De moslims hebben die verzonnen’, hoor je vaak. Het Vredesverdrag van Dayton, van december 1995, maakte dan wel een einde aan de Bosnische oorlog maar loste de dieper liggende problemen niet op. Serviërs en moslims delen hun leven niet meer. Door het land loopt een onzichtbare scheidingslijn.’

De oorlog kreeg onlangs nog aandacht toen Peter Handke de Nobelprijs voor Literatuur kreeg. Wat vindt u van de bekroning van de Oostenrijkse schrijver met uitgesproken proServische standpunten?

Hasanovic: ‘Het is een grof schandaal. De Zweedse Academie had rekening moeten houden met Handkes verleden: hij gaf een toespraak op de begrafenisplechtigheid van Milosevic, hij bezocht Srebrenica en ontkende dat sprake was van een genocide.

Dat Peter Handke de Nobelprijs voor Literatuur kreeg, is de schaamte ver voorbij. Hij ontkende de genocide in Srebrenica.

Hij is een regelrechte negationist, de schaamte ver voorbij. Er is meteen na de toekenning veel schade aangericht. ‘Zie je wel,’ zeggen Servische nationalisten, ‘de Nobelprijs bewijst dat Handke gelijk heeft.’ Het is zo’n foute boodschap, en het erge is dat de Acade-mie zich daar niet van bewust is.’