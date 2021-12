Europa maakt aanvalswapen van verdediging tegen China

De Chinese president Xi Jinping overlegt met een schare Afrikaanse leiders, onder wie de Congolese president Félix Tshisekedi, in het kader van het China Afrika Forum, een belangrijk vehikel voor Chinese investeringen in Afrika.

Europa bouwt langzaam maar zeker een brede verdedigingswal op tegen oneerlijke concurrentie van Chinese staatsbedrijven bij aanbestedingen en investeringen. Met een eigen investeringspotje van 300 miljard euro rivaliseert de Unie nu ook de Chinese zijderoute.

Er waait een nieuwe wind in Europa over de aanpak van China. Het Investeringsakkoord dat de Europese Unie bijna een jaar geleden sloot met China, ligt op apegapen. In tussentijd is een batterij Europese instrumenten in stelling gebracht of in opbouw om te vermijden dat China aan de haal gaat met Europese strategische pareltjes of bedrijven overneemt op een oneerlijke manier, bijvoorbeeld dankzij de enorme subsidies die staatsbedrijven in eigen land genieten. Met een plan van 300 miljard euro voor een eigen zijderoute opent Europa nu ook de aanval op traditionele Chinese wingewesten in Afrika, de Balkan, Azië en Zuid-Amerika.

De ommekeer heeft niet alleen te maken met de aankomende nieuwe Duitse regering, die veel kritischer staat tegenover China. Afscheidnemend kanselier Angela Merkel was de belangrijkste architecte van het Investeringsakkoord met de EU. Achttien EU-lidstaten hebben al een wettelijk kader voor het screenen van buitenlandse investeringen. België is daar nog mee bezig. Maar het betekent wel dat de controle op een eventuele toelating van Chinese investeringen in Europa fors is aangescherpt.

De Chinese overname van de Duitse robotproducent Kuka in 2017 bracht een Europese versnelling op gang. Het Europees screeningmechanisme moest de uitverkoop van kroonjuwelen en beloftevolle bedrijven een halt toeroepen. De Europese ambitie om industrieel op zijn eigen benen te staan versterkte die controlewens nog.

De Europese Commissie nam de eis tot meer strategische autonomie van de Franse president Emmanuel Macron over. De Italiaanse premier Mario Draghi is een van de trouwste adepten. Hij verbood sinds zijn aantreden al meerdere Chinese overnames, onder meer die van Applied Materials en van de vrachtwagenproducent Iveco.

Kritiek op China

Begin deze week vond de commissie handel in het Europees Parlement een breed akkoord over een nieuw instrument voor buitenlandse aanbestedingen. Lidstaten blokkeerden het lange tijd, wegens te protectionistisch. Nu wordt het wellicht goedgekeurd onder het Franse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2022.

'Chinese bedrijven dienen vaak offertes in tot 30 procent onder de gangbare prijs om de opdracht binnen te halen', zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a). De Europese Commissie kan er nu voor kiezen om zulke bedrijven uit te sluiten, of om ze niet de beste score te geven, maar ze verder in de rij te plaatsen.

De meeste wrevel veroorzaakte China het afgelopen jaar met hoe het land omgaat met westerse kritiek, bijvoorbeeld na het bloedig neerslaan van de protesten in Hongkong en de dreigementen tegen Taiwan. China nam serieuze sancties, ook tegen leden van de Europese Commissie. Toen Litouwen afgelopen herfst een delegatie uit Taiwan ontving, was het hek van de dam: China stootte Litouwen uit het overleg van de 16 EU-landen die leningen ontvingen uit het Chinese zijderouteproject.

Volgende week komt de Europese Commissie met regels die handel onder dwang zoals in bovengenoemde gevallen moeten beteugelen. De Chinese manier om landen financieel afhankelijk te maken via leningen in infrastructuurprojecten deed ook buiten Europa de wenkbrauwen fronsen. Montenegro werd geconfronteerd met de torenhoge terugbetaling van een factuur voor de aanleg van een snelweg en een brug.

Chinese investeringen in onder meer de Congolese kobalt- en andere mijnen gingen gepaard met enorme sommen afkoopgelden voor getrouwen van de voormalige president Joseph Kabila, meldde het onderzoekscollectief The Sentry enkele dagen geleden. De beloofde ontwikkelingshulp voor de bouw van ziekenhuizen, wegen of scholen bleef achterwege.

Global Gateway

Dat China ook in Afrika pluimen verliest, komt Europa goed uit. De Commissie stelde woensdag haar eigen alternatief voor een zijderoute voor, de Global Gateway, dat voordelen biedt voor beide kanten en Europese principes als goed bestuur, democratie en rechtsstaat hoog in het vaandel draagt. De eerste grote projecten van Global Gateway worden aangekondigd tijdens een EU-top met de Afrikaanse Unie in februari. ‘Die landen hebben al ervaring met Chinese investeringen en ze hebben nood aan een beter aanbod, een ander aanbod,’ zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Ze benadrukte ook dat het Europese alternatief geen onhoudbare schulden impliceert. ‘Bovendien brengen wij de privésector mee, die eigenlijk onbestaande is in China.’ Het project kan tot 300 miljard euro mobiliseren. De Europese Unie, de lidstaten en hun financiële en ontwikkelingsinstellingen zoals de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) bundelen daarvoor de krachten. De steun kan de vorm aannemen van subsidies, gunstige leningen of begrotingsgaranties om de risico's van investeringen te verminderen.