Europa mikt op buffer van eigen middelen voor betaling coronafactuur

Om het Europees herstel te betalen en de factuur voor de lidstaten te beperken rekent de Europese Commissie op een batterij nieuwe eigen inkomstenbronnen, zoals een heffing op niet gerecycleerd plastic of een koolstoftaks aan de grenzen.

De Europese Commissie legt woensdag een batterij wetgeving op tafel om een gezamenlijk economisch herstel na corona mogelijk te maken. Over de totale bedragen, hoeveel daarvan als transfer en als lening geldt en de verdeling van alle potjes onder de lidstaten heerst er radiostilte. De lidstaten zullen pas woensdagnamiddag, als de plannen bekend zijn, de rekenmachientjes kunnen bovenhalen om de factuur op te meten.

De Europese begroting wordt voor het overgrote deel gefinancierd door bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). Maar de EU-landen tasten zelf al diep in de zakken voor de nationale coronamaatregelen. En het bbp van alle lidstaten krijgt dit jaar een zware krimp te verwerken. Daarom speelt de Commissie meer dan ooit een oude troefkaart uit: geef Europa eigen middelen. Europese inkomstenbronnen vermijden dat lidstaten meer moeten dokken of ruziën over waar bespaard kan worden.