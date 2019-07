Europa misnoegd over Turkse gasboringen voor Cyprus

De Europese Unie broedt op maatregelen tegen Ankara. Haar manoeuvreerruimte lijkt evenwel beperkt. Europa heeft Turkije nodig in belangrijke dossiers zoals de strijd tegen terreur en migratie.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bliezen maandagmorgen verzamelen in Brussel. In de loop van de dag buigen ze zich over een resem heikele dossiers, zoals het Europese migratiebeleid en de toekomst van de nucleaire deal met Iran.

Op de agenda staat nog een gevoelig thema: de Turkse gasboringen voor de kust van Cyprus. Ankara stuurde in mei dit jaar een eerste boorschip naar dat gebied. Vorige week kreeg de Fatih het gezelschap van een tweede vaartuig.

De Turkse manoeuvres leidden tot een woedende reactie van de Grieks-Cypriotische regering. 'De boringen zijn in strijd met de internationale regelgeving. Alleen wij zijn bevoegd voor beslissingen over de gasexploratie voor onze kust', stelden de autoriteiten in Nicosia. Ze vaardigden prompt arrestatiebevelen uit tegen de crew van een van de Turkse boorschepen.

Turkse invasie

Het conflict gaat terug tot de jaren 70. Na een Turkse invasie in 1974 raakte het eiland in de Middellandse Zee opgedeeld in een Turks deel in het noorden en een Grieks deel in het zuiden.

Zware economische sancties, zoals tegen Rusland, liggen erg moeilijk omdat Europa Turkije nodig heeft in enkele gevoelige dossiers, zoals de strijd tegen terreur en migratie.

Tot vandaag is Turkije het enige land dat Turks-Cyprus als een soevereine staat erkent. Verschillende keren is gepoogd de twee kampen te verzoenen. Maar vergeefs.

De onderhandelingen over een eenmaking liepen helemaal vast toen in de wateren voor de kust van het eiland natuurlijke rijkdommen bleken te zitten. Zowel de Turkse als de Griekse Cyprioten claimen de soevereiniteit over de wateren voor hun kust.

Verdelen

In een poging de impasse in het dossier te doorbreken stelde de Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci de Grieks-Cyprioten afgelopen weekend voor samen naar gas te boren voor de kust van het eiland en de opbrengsten te verdelen. Dat plan valt in Nicosia evenwel op een koude steen.

De provocaties van Turkije zijn onaanvaardbaar voor ons. We hebben een evenwichtige formulering gevonden die alle opties openlaat, ook sancties. Michael Roth Duits staatssecretaris voor Europese Zaken

Tot woede van Turkije. Dat dreigt ermee naar gas te blijven boren voor de Cypriotische kust zolang Nicosia niet instemt met het voorstel van Akinci. 'Het Turks-Cypriotische voorstel zal bijdragen tot stabiliteit en vrede in het oostelijke deel van de Middellandse Zee', stelt Ankara.

Het Turkse optreden in het dossier leidt tot misnoegde reacties in Europa. In juni hadden de Europese leiders Ankara al gewaarschuwd dat de boringen niet zonder gevolgen zouden blijven.

Symbolische straf

Maandag moet duidelijk worden welke actie de Europese Unie onderneemt. Wellicht blijft het voorlopig bij een symbolische straf. Volgens Europese diplomaten bestuderen de 28 ministers van Buitenlandse Zaken de bevriezing van zowat 150 van de 400 miljoen euro die de EU in 2020 voor Turkije uitgetrokken had.