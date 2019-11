Europa moordt minder

De opmerkelijke grafiek van de dag: moorden in Europa.

Alle terreurdreiging ten spijt is het aantal moorden in de Europese Unie het voorbije decennium met 19 procent gedaald. Volgens de recentste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat gebeurden er 5.155 moorden in 2017, tegenover 6.329 in 2008.

De daling van het aantal moorden was vooral in de oostelijke en zuidelijke lidstaten opvallend. Na de statistische aberratie Luxemburg (-71%) volgen Estland (-66%), Litouwen (-62%), Finland (-48%), Bulgarije (-45%), Griekenland (-44%), Tsjechië (-42%), Italië (-40%) en Polen (-40%).

Met een daling van 5,4 procent scoort België behoorlijk matig. In absolute cijfers - in 2017 waren er 193 moorden in ons land - staan we op de achtste plaats in de EU-lijst. Dat is een pak minder dan de top drie - Frankrijk (942), het Verenigd Koninkrijk (809) en Duitsland (738). Maar door ons beperkte inwonersaantal is dat wel degelijk hoog. Met 1,7 moorden per 100.000 inwoners staat België in de relatieve Europese top vijf. Alleen de Baltische staten Letland (5,6), Litouwen (4) en Estland (2,2) scoren nog slechter, net als Malta (2).