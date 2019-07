Europa naar rechter tegen Hongarije voor strenge asielwet

De Europese Commissie is al langer bezig met een inbreukprocedure tegen Hongarije. De geviseerde Hongaarse wet voorziet in celstraffen tot een jaar voor ngo’s en mensen die bijstand verlenen aan wie in het Oost-Europese land asiel of een verblijfsvergunning wil aanvragen. De wet wordt ook wel 'Stop Soros' genoemd en verwijst naar de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros, die met zijn organisaties vluchtelingen ondersteunt.