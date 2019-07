Europa opent diepgaand onderzoek naar Amazon

Amazon liep al langer in het vizier van de Europese Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Die had vorig jaar al een vooronderzoek geopend naar de praktijken van de Amerikaanse reus.

Marktplatform

'Europeanen shoppen steeds meer online. De e-commerce heeft de concurrentie onder retailers enorm aangewakkerd en leidde tot een groter aanbod en interessantere prijzen voor consumenten. We moeten garanderen dat grote onlineplatforms die voordelen niet in de kiem smoren met concurrentieverstorend gedrag', stelde Vestager woensdag.

Winkelwagentje

'We gaan na of Amazon de concurrentie verstoort door de data van zijn marktplatform te gebruiken en hoe het dat doet', klonk het woensdag in Brussel. De Amerikaanse webwinkel kan uit het 'winkelwagentje' waar klanten direct hun onlineaankopen in stoppen, bijvoorbeeld informatie over populaire producten distilleren of welke doelgroepen wat voor producten kopen.