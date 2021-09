Europa pakt geweld tegen media aan

De Europese Commissie zet na de moorden de voorbije jaren op de Maltese Daphne Caruana Galizia, de Slovaak Jan Kuciak en de Nederlander Peter de Vries mediavrijheid en veiligheid van journalisten op de agenda. Met meer dan 900 aanvallen tegen journalisten in Europa in 2020 ziet vicevoorzitter Vera Jourova een 'dringende nood voor meer bescherming'. Die aanvallen gaan van online en verbaal tot fysiek geweld of vernielingen.