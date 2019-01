Europa pakt gouden visa aan

Europese verblijfsvergunningen verkopen aan rijke buitenlanders leidt tot corruptie, witwassen, belastingontwijking en onveiligheid, waarschuwt de Europese Commissie.

Drie Europese lidstaten, Bulgarije, Cyprus en Malta, trachten rijke buitenlanders of investeerders aan te trekken via een systeem van gouden visa. Die verblijfsvergunningen vereisen geen enkele band met het betrokken land en zelfs geen fysieke aanwezigheid. De prijzen voor zo'n gouden visum variëren van 800.000 in Malta tot 2 miljoen euro in Cyprus.

In de praktijk kopen rijke Chinezen, Russen of Amerikanen via die gouden visa het EU-burgerschap met alle rechten en privileges die eraan verbonden zijn. Portugal en Spanje kennen een beperkt verblijfsrecht toe aan wie investeert in vastgoed. In een heel pak andere landen bestaan voor investeerders verblijfsvergunningen voor een beperkte periode.

Sluipwegen naar Europees burgerschap

Het verkopen van Europese verblijfsvisa, een sluipweg naar Europees burgerschap, is al langer een doorn in het oog van ngo's als Transparency International en Global Witness. Tot hiertoe kwam er nauwelijks Europese reactie. Het is een heilige koe voor de meeste lidstaten, klinkt het. Het is het exclusieve recht van lidstaten om paspoorten uit te reiken.

De Europese Commissie pakt de praktijk nu toch aan nadat er een rapport is verschenen. Daaruit blijkt dat die visa duidelijke risico's voor de veiligheid in Europa met zich meebrengen. De sluiproutes maken het gemakkelijker voor terroristen en criminelen om zich in Europa te vestigen.

Meer controles en transparantie

Toch kan de Commissie die achterpoortjes niet zelf sluiten. Ze vraagt wel dat de lidstaten de Europese regels naleven. Zo wordt de achtergrond van de kandidaten voor de gouden visa nu niet systematisch gecontroleerd via Europese databases. Daarnaast wordt veel te weinig gekeken of de visa gekocht worden met crimineel geld dat zo wordt witgewassen. En of de visa een vorm van belastingontwijking vormen.

De Commissie eist nu dat de lidstaten checken wat de oorsprong is van het geld. Lidstaten moeten te allen tijde de verplichte 'checks and balances' respecteren en toepassen. Nationale schema's om investeerders aan te trekken, kunnen daar geen uitzondering op zijn, zegt Europees Commissaris voor Burgerschap Dimitris Avramopoulos.

We kunnen geen zwakke schakels hebben in Europa, waarbij mensen kunnen shoppen naar de gunstigste voorwaarden om Europees burger te worden. Vera Jourova EU-Commissaris Justitie

Europa vraagt de betrokken landen ook transparanter te zijn over de manier waarop ze de papieren toekennen, inclusief het aantal toegekende en verworpen aanvragen en details over de herkomst van de aanvrager. 'We kunnen geen zwakke schakels hebben in Europa, waarbij mensen kunnen shoppen naar de gunstigste voorwaarden om Europees burger te worden,' erkent Vera Jourova, Europees Commissaris voor Justitie.

Malta niet onder de indruk

Transparancy International erkent dat 'de Commissie voor het eerst de dubieuze schema's in de schijnwerpers zet'. Maar de ngo is teleurgesteld omdat er geen actie volgt. 'We zien te weinig aansporing voor landen als Malta om die lucratieve schema's te schrappen.'