Europa rekent nieuwe genetische technieken bij manipulatie

Moderne genetische technieken, waaronder het als revolutionair beschouwde CRISPR/Cas9 dat toelaat om te knippen en plakken met DNA, vallen wel degelijk onder de Europese richtlijnen voor genetisch gemanipuleerde organismen.

Dat zegt het Europees Hof van Justitie woensdag in een lang verwachte uitspraak. 'Organismes die voortkomen uit mutagenese zijn genetisch gemanipuleerde organismen, en vallen bijgevolg onder de Europese wetgeving over ggo's', klinkt het oordeel.

Daarom moeten ze voldoen aan de strenge regels rond genetische manipulatie die Europa in 2001 vastlegde. Dat wil zeggen dat producten aan hoge testnormen moeten voldoen en dat etiketten ook moeten aangeven dat het om genetische manipulatie gaat.

Knippen en plakken

Mutagenese is de overkoepelende term voor technieken die 'van binnen uit' wijzigingen aanbrengen in de genetische code van levende organismen, zonder de toevoeging van extern DNA. Dat is anders dan bij 'transgenese', waarbij het genoom van planten of dieren wordt gewijzigd door DNA van het ene organisme bij dat van een ander te voegen.

Een van de meest in het oog springende moderne technieken is CRISPR/Cas9, dat beschouwd wordt als een van de grootste revoluties in biotechnologie van de voorbije jaren. Die techniek, uitgevonden door Amerikaanse wetenschappers, laat toe om te knippen en te plakken met DNA zoals een tekstverwerker dat doet met tekst. Zo kunnen genen met een negatieve eigenschap worden vervangen door andere, waardoor plantsoorten bijvoorbeeld bestand worden tegen bepaalde ziekten of weerfenomenen.

Eerder deze maand plaatsten onderzoekers nog vraagtekens bij CRISPR/Cas9 in een studie gepubliceerd in Nature. De techniek is niet zonder risico's omdat ze zou kunnen leiden tot onvoorziene mutaties in bepaalde cellen. Andere studies gaven al aan dat de techniek het risico op de ontwikkeling van kankertumoren kan verhogen.

Versnellen

De uitspraak komt er op verzoek van de Franse landbouworgansitie Confédération paysanne die opheldering had gevraagd rond nieuwe vormen van mutagenese.

Het Hof maakt wel een onderscheid tussen oude en nieuwe mutagenesetechnieken. Technieken waarvan de veiligheid al algemeen bewezen is, hoeven de strikte regels rond GGO's niet te volgen. Lidstaten krijgen evenwel toch de vrijheid om dat wel te doen, oordeelt het hof.

Voorstanders van de nieuwe technieken stellen dat dergelijke wijzigingen in het genoom ook in de natuur voorkomen, en dat CRISPR en andere technieken dat proces enkel versnellen.