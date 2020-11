Europa rekent op reset van trans-Atlantische relaties

Europa rekent op een herstart van de relaties met de VS en heeft zelfs al een positieve agenda in petto. Maar de Europese Trump-adepten komen onder druk. Zelfs Boris Johnson strooit plots kwistig met wierook voor de 'Europese vrienden en partners'.

Het aantal kiekjes van Europese politici aan de zijde van president-elect Joe Biden is haast niet te tellen. Uncle Joe kent Europa en heeft er vele vrienden. De jonge Duitse kanselier Angela Merkel was zijn idool. Wat een verschil met Donald Trump, die Europa vier jaar herleidde tot het vermaledijde Duitsland van Merkel, met zijn handelstekort en BMW's. Biden koestert bovendien zijn Ierse wortels en waarschuwde de Britse regering al dat aan de vrede op het Ierse eiland niet getornd wordt na de brexit.

De Europese reactie op de Amerikaanse verkiezingen is positief. Maar Europa slaakt geen zucht van verlichting na de verkiezing van Biden, erkent Sigrid Kaag, de Nederlandse minister van Handel, na overleg met haar Europese collega's maandag. 'Wel dient zich opnieuw een mogelijkheid aan voor een positieve agenda.' En dat is, na het ontwrichtende afbraakwerk en de tarievenoorlog van Donald Trump, voor de meeste lidstaten wel een aangenaam perspectief.

Ook de Europese leiders beseffen dat Biden in eigen land de handen vol zal hebben met een herstel van vertrouwen en de strijd tegen verder verval. We zijn echt niet de nummer twee op het lijstje van de nieuwe president, benadrukt Kaag. Wel hoopt Europa op een nieuwe start van de handelsrelaties met de VS, in de brede zin. Biden gaat ook voor een verregaande klimaatagenda én stapt weer in het akkoord van Parijs dat Trump op 4 november verliet. 'Er zijn zoveel thema's om samen te werken. We moeten niet naïef zijn. Natuurlijk zijn onze belangen tegengesteld, maar de wil om er samen uit te komen is een belangrijk startpunt', zegt Kaag.

Natuurlijk zijn de Amerikaanse en Europese belangen tegengesteld maar de wil om er samen uit te komen is een belangrijk startpunt. Sigrid Kaag Nederlandse minister van Handel

De ministers van Handel hebben hun 'trans-Atlantische to-dolijstje' klaar met focus op de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie, handel en klimaatverandering. De samenwerking moet geworteld zijn in duidelijke regels, in een multilaterale aanpak en minder protectionisme', beklemtoont de Duitse minister voor Economie en Handel Peter Altmaier. Overleg moet een einde maken aan de nu al decennia lopende tarievenoorlog over de subsidies aan Boeing en Airbus. Ook de staalheffingen die Trump invoerde om de 'nationale veiligheid te beschermen' moeten weg. 'Wij zijn klaar om op elk moment onze tarieven weg te halen', zegt de Europese commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis.

Mini-Trumps

Niet iedereen in Europa zit op die positieve lijn. De Amerikaanse verkiezingen hebben ook in Europa winnaars en verliezers opgeleverd. Bij die laatste categorie horen de bewonderaars van Trumps eigengereide stijl en autoritaire trekjes in Oost-Europa. Vooral de Hongaarse premier Viktor Orbán is een fan van het eerste uur. Zijn Sloveense collega Janez Jansa treedt in diens voetsporen. Jansa feliciteerde Trump de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen en had het moeilijk om na de officiële uitslag vorig weekend zijn kar te keren.