Europa rijdt zich vast in migratiemoeras

Op een top in Salzburg bleek dat de Europese leiders er niet in slaagden ook maar een millimeter vooruitgang te boeken over migratie.

Het goede nieuws van de informele top in Salzburg is dat een openlijke clash tussen de Europese lidstaten over migratie uitbleef. Maar dat was het dan. De tegenstellingen over de solidariteit tussen oost en west en tussen Italië en de rest van Europa zijn allesbehalve verdwenen.

Twee figuren symboliseren de kloof: de Franse president Emmanuel Macron en zijn zelfverklaarde tegenstander, de Hongaarse premier Viktor Orbán. De pro-Europese Macron riep in Salzburg ‘alle progressieven en democraten’ op zich in de strijd te werpen bij de Europese verkiezingen. Orbán pleit dan weer voor een illiberale samenleving, gesloten grenzen en een harde aanpak van migranten.

Het duel toont hoe de Europese migratiecrisis in de eerste plaats een politieke crisis is geworden. Het aantal migranten dat de oversteek naar Europa maakt, ligt nu lager dan voor de crisis van 2015. Ook op de route naar Italië valt de stroom terug. Toch weigert de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini systematisch boten met migranten in zijn land te laten aanmeren tot de opvarenden elders in Europa een onderkomen vinden.

Europese grenswacht

De Belgische premier Charles Michel ziet die tweedeling met lede ogen aan. Hij hekelde in Salzburg de ‘hypocrisie en schizofrenie’ van de ‘alliantie van simplismen’ van Orbán en Salvini. ‘Zij willen de migratiecrisis niet oplossen, maar instrumentaliseren.’ Macron haalde in iets bedektere termen uit naar Orbán en zijn medestanders. ‘Ze azen wel op geld van Europa, maar weigeren elke solidariteit bij de opvang van migranten.’

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken breken al jaren hun tanden op de vraag of er een verplichte verdeling van migranten moet komen bij crisissen. Een pakket wetten om de asielregels meer te uniformiseren in Europa zit zo hopeloos geblokkeerd. Elke discussie over migratie strandt op dat punt.

Het enige waarover de EU-landen het de voorbije maanden wel eens waren, was de nood aan een strengere beveiliging van de buitengrenzen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker pakte de handschoen op en stelde een week geleden voor om tegen 2020 een heus Europees asielbureau en een Europese grenswacht met 10.000 manschappen uit te bouwen.

Europa zou dus zelf de buitengrenzen beschermen en de asielprocedure afwikkelen. Het voordeel is dat de grensbewaking en asielprocedure dan overal in Europa op dezelfde manier gebeurt. Brussel zou ook betalen voor de mensen en middelen die in de verschillende EU-landen worden ingezet.

Toch kreeg dat plan, waar alle lidstaten om vroegen, geen applaus in Salzburg. Begrotingsexperts rekenen voor dat de inzet van die Europese grenswacht 2 miljard euro per jaar zal kosten. Dat leverde bedenkingen op over de snelheid waartegen de grenswacht zou worden opgebouwd. De Nederlandse premier Mark Rutte vindt het plan ‘een beetje wild’ en ‘niet rijp’.

Italië en Spanje, aankomstlanden van migranten, zijn dan weer bezorgd dat ze de controle over hun eigen migratiebeleid kwijtraken. Die vrees is niet geheel onterecht: de lange procedures in Italië zijn onder meer Nederland een doorn in het oog. Ook Orbán is niet enthousiast. Hij wil baas blijven over zijn eigen grenzen. De premiers van Slovakije en Tsjechië steunen hem.

Egypte als voorbeeld

Michel vreest voor Schengen ‘Als sommige Europese lidstaten nee blijven zeggen tegen elke vorm van solidariteit bij de opvang van migranten, komt op termijn het vrij verkeer in de Schengenzone in gevaar.’ Die boodschap ventileerde premier Charles Michel (MR) woensdagavond tijdens het diner met zijn Europese collega’s in het Oostenrijkse Salzburg. Schengen is het symbool van het Europa zonder binnengrenzen, met vrij verkeer van personen en goederen. De migratiecrisis in 2015 leidde tot het sluiten van een aantal interne grenzen. Vijf landen - Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Zweden en Denemarken - hanteren ook vandaag nog (tijdelijke) grenscontroles. Die veroorzaken lange wachtrijen en hebben een serieus economisch prijskaartje.

Drie maanden geleden, op de Europese top van eind juni, beslisten de EU-leiders een rits nieuwe maatregelen om de migratiecrisis te lijf te gaan: het oprichten van coördinatiecentra in Europa en ontschepingsplatformen op zee voor de Afrikaanse kust. De centra zouden de migranten die in aanmerking komen voor asiel snel moeten scheiden van de illegalen.

Tot nu is niets terechtgekomen van die mooie plannen. Ook dat stak in Salzburg. Geen enkel Afrikaans land bleek bereid voor de eigen kust of op eigen grondgebied een gesloten centrum te installeren, waar migranten weken, zoniet maanden in vast blijven zitten.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz pleit daarom voor een ‘systeemwissel’. Hij haalde samen met Raadsvoorzitter Donald Tusk de mosterd bij de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Egypte is er dit jaar in geslaagd alle migranten die naar Europa willen vertrekken tegen te houden.

Al-Sisi werd meteen gebombardeerd tot lichtend voorbeeld voor een Europese samenwerking met Afrika. Komende zondag heeft Tusk in New York een nieuwe ontmoeting met de Egyptische president. Maar de regering in Caïro liet intussen al weten dat er geen Europees opvangcentrum in haar land komt. Ook met Tunesië en Marokko zal worden gepraat.

Tegelijk hobbelt Europa van crisis naar crisis bij elke migrantenboot die koers zet naar Italië. Macron tracht met een groep van een tiental landen druk uit te oefenen voor een duurzame oplossing, in de plaats van een ad-hocverdeling van migranten. De Franse president trekt ook aan de arm van Michel. Die is bereid mee te doen als dat het migratiedebat kan deblokkeren. Maar echt veel beweging krijgt Macron niet in het migratiekluwen.