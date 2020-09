'Europa rijdt zonder kompas naar overleg met China'

De Europese Rekenkamer komt vlak voor de EU-China-top met een kritisch rapport. Europa ondergaat blind, in verspreide slagorde en zonder eenheid van commando de geoliede Chinese investeringsstrategie, stelt ze.

De top EU-China volgende maandag is herleid tot een videoconferentie. De 27 EU-leiders zouden in Leipzig overleggen met de Chinese president Xi Jinping. Maar alleen Europees raadsvoorzitter Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Duits kanselier Angela Merkel zullen het woord nemen.

Europa koos het voorbije jaar een nieuwe toon in haar relatie met China. Het land wordt niet alleen als een partner en concurrent gezien, maar ook als een systeemrivaal. De top in Leipzig moest vaart brengen in de onderhandelingen over een breed investeringsakkoord dat zeven jaar op zich laat wachten. Ook is het een moment om storende handelsproblemen te bespreken, zoals de verplichte overdracht van technologie of de Chinese overheidssubsidies.

Risico's

De Europese Rekenkamer begon vorig jaar met het oog op Leipzig de kansen en risico's op te lijsten die de toestroom van Chinese investeringen in de Europese economie bieden. Andere EU-instellingen hebben zo'n lijstje jammer genoeg nooit gemaakt, zegt Annemie Turtelboom, auteur van het rapport.

De statistieken voor directe Chinese investeringen vormen een zwart gat. Annemie Turtelboom Auteur rapport Europese Rekenkamer

'Dat rapport zag in de coronacrisis twee van de drie risico's bij de Europese strategie werkelijkheid worden,' zegt Turtelboom. 'De drie risico's zijn een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten, een negatieve impact op de toeleveringsketen en de gevolgen voor de volksgezondheid.'

De EU is de grootste handelspartner van China en China is de op een na grootste handelspartner van de EU. De Chinese investeringen in de EU, vaak in strategische sectoren als energie, havens of telecom, zijn de afgelopen twee decennia toegenomen. Dat biedt kansen maar ook redenen tot bezorgdheid, aldus de Rekenkamer.

'De statistieken voor directe Chinese investeringen vormen een zwart gat', zegt Turtelboom. 'Hoe kan je een Europese strategie ontwikkelen zonder betrouwbare gegevens?' Chinese staatsbedrijven genieten oneerlijke economische voordelen en spelen lidstaten tegen elkaar uit, maar ook dan rijdt Europa blind. De doelen die Europa zichzelf stelt zijn moeilijk meetbaar, meent het rapport.