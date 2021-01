Europa roept vaccinproducent AstraZeneca met spoedoverleg op het matje

De Europese Commissie dreigt impliciet met juridische procedures voor contractbreuk, nu AstraZeneca ondanks 336 miljoen euro aan Europese investeringen in zijn productiecapaciteit de afgesproken levering van vaccindosissen met 60 procent vermindert.

'We verwachten dat de contractuele verplichtingen gehonoreerd worden en de productie van het vaccin wordt opgedreven', schreef Stella Kyriakides, de Europese commissaris voor Volksgezondheid, zondag aan AstraZeneca. De brief is een openlijke waarschuwing dat het farmabedrijf niet plots de geplande leveringen van zijn vaccin aan de Europese lidstaten mag halveren.

De impliciete dreiging met een procedure wegens contractbreuk zette de toon van het spoedoverleg maandagmiddag tussen de 27 lidstaten en de top van AstraZeneca. Het farmabedrijf had de lidstaten vrijdagnamiddag laten weten dat het minder dan de helft van de beloofde vaccins zal leveren. De Europese Unie verwacht in het eerste kwartaal 100 miljoen vaccindosissen van de Brits-Zweedse farmaproducent. Belgiƫ krijgt door die vermindering in het eerste kwartaal slechts 650.000 dosissen van het vaccin van AstraZeneca in plaats van 1,5 miljoen.

'Dit nieuwe leveringsschema is onaanvaardbaar voor Europa', zei Kyriakides maandagnamiddag, na het overleg met de lidstaten en het vaccinbedrijf. 'Voorlopig zijn de antwoorden van AstraZeneca niet afdoende', zei ze. Maandagavond is een nieuwe vergadering gepland. Het bedrijf beloofde de lidstaten bijkomende informatie.

De Europese Commissie, die namens de lidstaten een contract sloot met de farmaproducent voor de levering van 300 miljoen vaccindosissen en mogelijk 100 miljoen extra, is niet van plan op te draaien voor de in haar ogen 'verrassende' vertraging van de leveringen. We verwachten dat AstraZeneca de contractuele verplichtingen nakomt, herhaalde ook Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in een telefoongesprek met topman Pascal Soriot.

Return on investment

Von der Leyen herinnerde Soriot eraan dat de Commissie al in augustus een contract sloot met AstraZeneca en dat het bedrijf zo'n 336 miljoen euro kreeg om de benodigde productiecapaciteit uit te bouwen. Europa bood de producenten van de eerste zes Europese contracten alles samen 2,1 miljard euro steun. Dat geld moest het mogelijk maken dat onmiddellijk na de goedkeuring van het vaccin door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA met de levering werd begonnen. Voor AstraZeneca wordt die goedkeuring vrijdag verwacht.

Op grond van die productiefinanciering eist de Commissie nu 'de beste en snelst mogelijke resultaten van onze investeringen'. Ze eist voorspelbaarheid en duidelijkheid, gelet op de gezondheidscrisis. De Commissie verwacht dat AstraZeneca de productie opdrijft en 'alle mogelijke flexibiliteit aanwendt om de afgesproken dosissen te leveren'.

Vaccinvlucht

AstraZeneca wijst als oorzaak voor de leveringsproblemen naar de fabriek in het dorpje Seneffe, die beheerd wordt door partnerbedrijf Novasep. Die staat in voor een cruciaal onderdeel van het vaccin. Die uitleg valt op een koude steen in Europa, omdat vanuit het Europese vasteland wel nog geleverd wordt aan onder meer het Verenigd Koninkrijk.

Europa wil beter opvolgen wat met de vaccins gebeurt en of er sprake is van 'vaccinvlucht' naar landen die meer geld bieden. Met het oog op 'volledige transparantie' komt er een registratieplicht voor alle farmaproducenten voor de export van vaccindosissen uit de Unie. Dat register treedt al over enkele dagen in voege. De registratieplicht geldt niet voor humanitaire vaccins.