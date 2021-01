Europa ruziet over ondraaglijke traagheid vaccinaties

De Europese goedkeuring van het coronavaccin van Moderna biedt hoop op een versnelling van het vaccinatieproces. Toch dreigt het spelletje vogelpik over te weinig vaccins, te veel contracten, te trage inentingen en eigen vaccin eerst nog even door te gaan.

Het gemor in Europa over de achterstand bij de inentingen tegen corona gaat crescendo. Anderhalf uur lang verdedigde de woordvoerder van de Europese Commissie woensdag de Europese vaccinatiestrategie, er tegelijk goed op lettend noch de vaccinproducenten, noch de lidstaten tegen zich in het harnas te jagen. De goedkeuring van het tweede Europese coronavaccin, dat van de Amerikaanse producent Moderna, door het Europees geneesmiddelagentschap EMA viel geruisloos tussen de plooien.

Luttele uren later bevestigde de Commissie dat het vaccin van Moderna 'veilig en doeltreffend' is en heel snel in Europa gebruikt mag worden. De Europese Commissie rekent op 160 miljoen dosissen, waarvan 2 miljoen voor België. Toch zal ook dit tweede vaccin de kritiek niet doen verstommen. Hoe terecht is dat zwartepieten?

Te veel Europa?

Europa koos voor een gezamenlijke aankoop van vaccins, wat de prijs voor kleine landen als België gevoelig drukt, en een pool van meerdere technologische oplossingen. Alle EU-lidstaten schaarden zich in juni achter die strategie en zitten permanent mee in de loop. Op dat ogenblik was er nog geen zekerheid over de slaagkansen van de vaccins. Intussen zijn aankoopcontracten getekend met zes producenten, goed voor 2 miljard spuitjes. Met Novavax onderhandelt de Commissie over 200 miljoen bijkomende vaccins.

In sommige landen wakkeren de kieskoorts en nationalistische oprispingen de vaccinkritiek aan. Duitsland speelde al enkele malen soloslim om extra vaccins aan te kopen. Maar ook het jongste Duitse aankoopcontract van 30 miljoen extra dosissen bij BioNTech-Pfizer is na veel gedoe opnieuw onder de Europese paraplu gebracht. De eenheid in Europa is cruciaal in de strijd tegen de pandemie, maar het is wel dagelijks zwoegen.

Iedereen gevaccineerd?

Nu er gevaccineerd wordt, hoopt iedereen snel op een verlossend spuitje. 'We zijn het allemaal beu te leven met de coviddreiging. Maar het was altijd al duidelijk dat het gros van de vaccinatie zou gebeuren in het tweede en derde kwartaal van dit jaar', sust de Portugese premier Antonio Costa, die de komende zes maanden het overleg tussen de lidstaten leidt.

De Commissie bestelde al 300 miljoen dosissen van het Pfizer-BioNTech-vaccin en 160 miljoen Moderna-vaccins. Die worden slechts geleidelijk geleverd dit jaar. De echte flessenhals is de beperkte productiecapaciteit van de vaccinproducenten en de voorbereiding van de vaccinatie in de lidstaten.

De Commissie stopte het afgelopen jaar al 2 miljard euro in de ondersteuning van de productiecapaciteit. En zonder een bijkomende garantie van 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) zou er nooit een experimenteel vaccin geweest zijn van BioNTech-Pfizer. De EU-lidstaten overwegen de productie van vaccins op te voeren met een bijkomende boost van 750 miljoen euro.

Europa is niet bevoegd voor het gezondheidsbeleid. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de vaccinatie, maar ze zijn totaal onvoorbereid op deze gigantische logistieke operatie.

Te trage goedkeuring?

Omdat de vaccins in een recordtijd ontwikkeld werden - normaal duurt dat acht tot tien jaar - en er nog geen duidelijkheid is over langdurige werking en effecten, verleende het Europees geneesmiddelenagentschap EMA slechts een voorlopige marktgoedkeuring voor BioNTech-Pfizer en Moderna. De volgende twee jaar worden beide vaccins nauw opgevolgd.

Toch loopt de EU achter. De VS keurden al op 11 december het vaccin van BioNTech-Pfizer goed en op 19 december dat van Moderna. Het Verenigd Koninkrijk gebruikte een noodprocedure om al eerder in december te vaccineren met het BioNTech-Pfizer-vaccin. Deze week begon het Verenigd Koninkrijk ook te vaccineren met het Oxford-vaccin van AstraZeneca.

Volgens de Commissie gaat het hooguit om enkele weken verschil. Met twee belangrijke vaccinproducenten, AstraZeneca en Johnson & Johnson, waarvan Europa 400 miljoen dosissen per producent bestelde, wordt al volop informatie uitgewisseld. Dat 'rollend toezicht' leidde ertoe dat voor BioNTech en Moderna de marktgoedkeuring in drie weken rond was. Ook voor AstraZeneca kan het snel gaan, als ook in Europa de goedkeuring wordt aangevraagd.

Europa is wel veeleisender: vaccins moeten even veilig en efficiënt werken als de productie wordt opgeschaald naar heel Europa en de kwaliteit moet onveranderd blijven voor transport en bewaring in grote hoeveelheden over heel de Unie.