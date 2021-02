Europa schippert tussen eigenbelang en zoete broodjes bakken met VS...

De Europese Commissie kiest voor een open, duurzaam en tegelijk assertief handelsbeleid dat de eigen belangen dient. Dat wordt een moeilijke evenwichtsoefening nu een dooi in de conflicten met de Verenigde Staten in zicht is.

'Onder de kerktoren blijven zitten heeft geen zin. 85 procent van de wereldwijde groei komt de komende tien jaar van buiten Europa.' Voor Valdis Dombrovskis, als vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Handel, kan 'enkel open handel het herstel in Europa na de coronacrisis ondersteunen en welvaart brengen'.

Dombrovskis nieuwe handelsstrategie probeert drie verschillende Europese aspiraties te verzoenen. Open handel, al decennia het Europese handelsmerk, ligt nu eenmaal niet in het verlengde van het nieuwe motto van 'strategische autonomie'. Een assertiever Europees beleid moet voortaan de eigen belangen en ambities dienen en streng optreden tegen oneerlijke handelspraktijken. De derde ambitie is van een andere orde. Handel moet duurzaam zijn en mee de groene en digitale transformatie van de Europese en wereldeconomie begeleiden. De klimaatafspraken van Parijs worden een ijkpunt in handelsakkoorden.

De strategie ademt een Europees verlangen uit om op eigen benen te staan in plaats van een speelbal of toeschouwer te blijven in het grote geopolitieke spel dat beheerst wordt door China en de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant hoopt Europa snel een kruis te kunnen maken over de donkere regeerperiode van Donald Trump en samen te werken met de nieuwe Amerikaanse regering.

Buy American

Die aanzet is er. Vrijdag overleggen Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in het kader van de G7 met president Joe Biden en de nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi. Later die dag houdt Biden ook een toespraak op de veiligheidsconferentie in München. En maandag belt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in tijdens overleg van zijn 27 Europese collega's.

Europa hoopt dat Biden de invoerheffingen op staal en aluminium snel weghaalt. Ook de strafsancties aan beide kanten van de oceaan als vergelding voor de subsidies aan zowel Airbus als Boeing moeten eraan. Maar helemaal gerust zijn ze in Europa niet. Biden heeft al de regels aangescherpt die overheidsdiensten verplichten bij Amerikaanse leveranciers te kopen.