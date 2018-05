Europa sluit rangen tegen Trump

Europa kiest voor het beschermen van de eigen bedrijven en belangen. Donald Trump slaagt er met zijn bokkensprongen en chantagetechnieken in de Europese rangen te sluiten.

Sommige leiders uit Oost-Europa kunnen zich wel vinden in de eigengereide machtspolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar zij hielden zich opvallend koest op het Europese crisisdiner woensdagavond in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De treiterijen van Trump zitten alle Europese leiders hoog. Zo hoog dat ze hun meningsverschillen opzijzetten en voor een Europees antwoord gaan. We laten ons niet onder druk zetten, zegt zelfs de doorgaans gematigde Nederlandse premier Mark Rutte.

Europa kiest daarom voor een dialoog met de VS, maar ook voor de verdediging van de eigen belangen.

Zo dreigt nu al twee maanden een handelsoorlog met de VS, omdat Trump boos is over het handelsonevenwicht. Eigenlijk zou hij liefst een Europese cheque innen voor het handelstekort van 150 miljard euro met Europa, of ten minste voor het Duitse aandeel van 50 miljard euro daarin. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die tot nu geneigd was Trump tegemoet te komen, schaart zich volmondig achter een gezamenlijk Europees antwoord.

Onderhandelen

De Europese Commissie biedt Trump een alternatief, dat volgende dinsdag door de Europese ministers van Handel besproken wordt. Ze wil onderhandelen over enkele storende invoertarieven en handelsfricties, op voorwaarde dat beide partijen hun eisen op tafel kunnen leggen én dat Europa een permanente uitzondering krijgt op de Amerikaanse invoerrechten op aluminium en staal.

We kunnen niet aanvaarden dat Washington in onze plaats beslist welke bedrijven waar handel kunnen drijven. Charles Michel Premier

Europa bijft ook voluit achter het internationaal akkoord met Iran uit 2015 staan. Trump stapte uit dat akkoord en vaardigt sancties uit tegen bedrijven die zakendoen met Iran. Die sancties worden van kracht over drie tot zes maanden en dreigen Europese bedrijven zwaar te treffen. Europa is goed voor 16 procent van de Iraanse handel. 88 procent van de Iraanse invoer in de EU zijn olieproducten.

Om de Europese bedrijven te beschermen tegen Amerikaanse sancties, gaat Europa een oude ‘blokkeringswet’ uit 1996 aanpassen en inzetten. Europese bedrijven kunnen gewoon blijven draaien. Eventuele verliezen kunnen worden gecompenseerd. ‘We moeten nu handelen en dat zullen we doen’, benadrukte Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Naïef

‘We kunnen niet aanvaarden dat Washington in onze plaats beslist welke bedrijven waar handel kunnen drijven’, zegt premier Charles Michel (MR). ‘Daarover heerst eensgezindheid.’ Michel pleit ook voor een rol voor de Europese Investeringsbank EIB en nationale instanties als Delcredere, die garant staan voor kredietverzekering, om Europese bedrijven in Iran bij te staan.

Tegelijk wil Europa niet versleten worden voor ‘de naïeve advocaat van Iran’, erkent Michel. Europa wil Iran kunnen aanspreken op zijn controversiële rol in Syrië, Irak en Libanon en op het opzetten van een ballistisch raketprogramma.

Macron

Een handelsoorlog met de VS wil de Franse president Emmanuel Macron te allen prijze vermijden. Franse bedrijven, waaronder Total, dreigen hun Iraanse handelsbelangen op te zeggen als het dreigement van Amerikaanse sancties boven hun hoofd bijft hangen.