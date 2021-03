Europa staat onder druk om duurzaam ondernemen te verplichten

Nog te veel producten die gelinkt worden aan de vernietiging van bossen en ecosystemen, landroof of schendingen van de mensenrechten worden in Europa onder het label 'duurzaam' verkocht. De milieu-organisatie Greenpeace vraagt bindende Europese regels. Ook het Europees Parlement zit op die lijn.

Greenpeace hield de vrijwillige labels van duurzaam hout, palmolie, soja en dierenvoeding tegen het licht. De certifiëring van producten die ontbossing tegengaan, bestaat al meer dan drie decennia, maar blijkt totaal niet effectief. 'Het beschermen van bossen en mensenrechten zou geen keuze moeten zijn voor consumenten maar een norm', zo staat in een rapport dat woensdag wordt uitgebracht en dat De Tijd al kon inkijken.

Volgens Greenpeace is het toekennen van labels niet de juiste methode om ontbossing tegen te gaan. Die labeling heeft de illusie gewekt dat producten met een 'groen' certificaat duurzaam zijn. De intentie is en was wantoestanden voor milieu en mensenrechten te stoppen. Maar in de praktijk zijn er grote verschillen in de normen die verbonden zijn aan die labels, de concrete toepassing ervan en het toezicht erop.

Zo is er te weinig transparantie over toeleveranciers uit de keten. En in veel gevallen zijn bedrijven die deel uitmaken van het label wel nog betrokken bij bijvoorbeeld massale ontbossing. De inheemse bevolking heeft nauwelijks een zeg. Daarom spreekt Greenpeace van greenwashing: consumentenproducten die wel degelijk gepaard gaan met de vernietiging van ecosystemen of uitbuiting belanden in de supermarkt met een duurzaam label.

Bossenwet

Daar komt nog bij dat de ontbossing wereldwijd blijft doorgaan. Nochtans keurde het Consumer Goods Forum, een wereldwijd netwerk van zo'n 400 industriële managers en organisaties uit een 70-tal landen, eerder een deadline voor ontbossing goed in 2020.

Een VN-top in in mei moet een verdrag opleveren voor de bescherming van de biodiversiteit, zoals het verdrag van Parijs voor het klimaat.

Greenpeace wil daarom de vrijwillige labels vervangen door een verplichte norm voor duurzaam ondernemen. Bedrijven die zich er niet aan houden, moeten straffen krijgen die hoog genoeg zijn om af te schrikken. De milieu-organisatie pleit al langer voor een Europese bossenwet, die bedrijven tot volledige transparantie en traceerbaarheid in de hele productieketen verplicht.

China

Ook in de Europa groeit de druk om sociale en milieunormen centraal te stellen in het beleid. Die bezorgdheden wegen op de onderhandelingen over handel met bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur) of het investeringsakkoord met China.

De Europese Green Deal, die de Europese Commissie een dik jaar geleden op tafel legde, gaat niet alleen over de aanpak van de klimaatproblemen. Veel aandacht gaat ook naar een leefbare wereld en het afstoppen van het verlies aan biodiversiteit. De biodiversiteit, het verlies aan verscheidenheid in fauna en flora, is een cruciaal internationaal thema geworden. Een VN-top in het Chinese Kunming in mei moet een verdrag opleveren voor de bescherming van de biodiversiteit, zoals het verdrag van Parijs voor het klimaat.