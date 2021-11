Europa staat voor coronadilemma

In België, Nederland en elders in Europa werd het grote coronadilemma dit weekend pijnlijk zichtbaar: de kleine minderheid die tegen het strengere coronabeleid protesteert, dreigt groot genoeg te zijn om dat beleid te ondermijnen.

In de straten van Brussel betoogden zondag 35.000 mensen tegen de manier waarop de coronamaatregelen van de Belgische overheid hun vrijheid inperkt. Een groep van dezelfde omvang protesteerde dit weekend in Wenen tegen wat op spandoeken de 'coronadictatuur' werd genoemd en ook in Kroatië waren er manifestaties. In Nederland leidde het strengere pandemiebeleid er vrijdag, zaterdag- en zondagavond tot rellen in meerdere steden.

Telkens flakkert het protest op omdat de overheid de strijd tegen de pandemie opvoert. In België is de mondmaskerplicht en het telewerken opnieuw uitgebreid. In Nederland is een semi-lockdown afgekondigd. Oostenrijk is maandag opnieuw in nationale lockdown gegaan en de regering heeft er de verplichte vaccinatie afgekondigd.

Ook elders wordt het beleid strenger. Denemarken, dat de samenleving volledig heropend had, voert een coronapas in voor al het overheidspersoneel. In Beieren zijn de kerstmarkten al geannuleerd en pleit de minister-president voor verplichte vaccinatie. In Nederland kondigde de voorzitter van het Veiligheidsberaad dit weekend aan dat als er niets verandert, het land afstevent op een lockdown die de hele winter zal duren.

In eigen land pleit Horeca Vlaanderen maandag opnieuw voor een G2-pas, waarbij alleen wie genezen of gevaccineerd nog aan het uitgaansleven kan deelnemen. Niet-gevaccineerden zouden dan niet langer met een negatieve test op café of restaurant kunnen, tenzij ze genezen zijn.

Dubbel ongenoegen

De belangrijkste reden voor de verstrenging is de delta-variant van het virus dominant is geworden en het virus veel besmettelijker heeft gemaakt dan een jaar geleden. Om dat punt te onderstrepen, spreekt premier Alexander De Croo (Open VLD) daarom sinds kort van Covid21, in plaats van Covid19.

Dat creëert een dubbel ongenoegen. Ten eerste stelt de grote meerderheid die zich wél liet vaccineren, mondmaskers draagt, thuis werkt, privé-contacten beperkt en afstand houdt met lede ogen vast dat die inspanningen onvoldoende blijken. Waar aanvankelijk werd gedacht dat het mogelijk zou zijn met het virus samen te leven zodra zeventig procent van de bevolking is gevaccineerd, is die drempel nu richting 95 procent aan het stijgen.

Dat maakt dat het succes van de vaccinatiecampagne in de handen komt te liggen van de minderheid die afgelopen weekend net het ongenoegen liet blijken.

Verplichte vaccinatie?