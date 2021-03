Europa start geding tegen Londense open grens met Noord-Ierland

Het loopt volledig fout tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Londen volhardt in politieke onwil, Europa start een juridische procedure tegen de Britse eenzijdige opzeg van de brexitafspraken.

Nog geen drie maanden na de effectieve scheiding van tafel en bed zijn de Britse regering en de Europese Unie verwikkeld in een forse ruzie. De Europese Commissie daagt Londen voor het E uropees Hof van Justitie voor het niet-naleven van het scheidingsakkoord met Europa. Premier Boris Johnson speelt de vermoorde onschuld en is uit op een geschil met Europa.

De douane- en andere controles tussen het Britse vasteland en Noord-Ierland zijn vastgelegd in het scheidingsverdag dat Johnson eind 2019 ondertekende met de Europese Unie. Goederencontroles in de Noord-Ierse havens moeten vermijden dat Britse voedingsmiddelen en andere producten die niet aan de EU-eisen beantwoorden, via het Ierse eiland op de Europese markt terechtkomen. Die oplossing vermijdt tevens een harde grens op het eiland.

De onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk sleepten aan tot Kerstmis. Omdat het onmogelijk is in enkele dagen de noodzakelijke product- en douanecontroles op te bouwen spraken beide partijen een gratieperiode af tot eind maart 2021. Begin maart verlengde Londen zonder enig overleg met Europa die periode voor onbepaalde tijd, maar al zeker tot eind oktober.

Lege winkelrekken

Londen staat onder druk omdat de bevoorrading van winkels in Noord-Ierland mank loopt. Toch is er volgens EU-diplomaten ook sprake van politieke onwil om de afspraken te respecteren. 'Londen heeft een expliciete politieke agenda: bewijzen dat de afspraken over Noord-Ierland gewoon niet werken', merken de diplomaten op.

Vandaar de harde Europese reactie op die eenzijdige Britse verlenging van de gratieperiode. Volgens de Europese Commissie schendt Londen daarmee niet alleen de voorspelbaarheid van de samenwerking en het wederzijdse vertrouwen, maar ook de internationale afspraken met Europa. Ze start een juridische procedure die uiteindelijk kan leiden tot een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie. Een tweede, meer politieke demarche opent de weg voor een geschillenregeling via overleg deze maand.