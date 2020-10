Europa stuurt aan op verlenging soepelere staatssteunregels

De Europese Commissie is gewonnen voor een verlenging van de tijdelijke regels over staatssteun aan bedrijven die door de coronapandemie in moeilijkheden zitten. Brussel stelt de lidstaten voor het regime tot midden 2021 te laten gelden.

Het coronavirus laat zich niet zomaar bedwingen. Een klein jaar nadat Sars-CoV-2 een eerste keer de kop opgestoken heeft in China, testen dagelijks in alle hoeken van de wereld nog tienduizenden mensen positief op het virus. Wereldwijd zijn intussen bijna 34,5 miljoen besmettingen geregistreerd. De longziekte kostte in minder dan twaalf maanden aan meer dan 1 miljoen mensen het leven.

Hoewel in veel landen de strenge lockdownmaatregelen al een tijd teruggeschroefd zijn, laat de pandemie nog altijd diepe sporen na in het economisch weefsel. Heel wat bedrijven liepen de voorbije maanden flink wat averij op.

Staatssteunregels

In een poging het leed wat te verzachten gaf de Europese Commissie midden maart groen licht aan een tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels. 'Dat regime heeft de voorbije zeven maanden de weg geëffend voor bijna 3.000 miljard euro potentiële steun van lidstaten aan bedrijven die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis', zei Margrethe Vestager, de vicevoorzitster van de Europese Commissie, vrijdag.

Overheden konden door de soepelere regels niet alleen rechtstreeks geld pompen in bedrijven. Ze hadden ook de mogelijkheid staatsgaranties te bieden op bankleningen. Voorts paste de Commissie de regels over herkapitaliseringen aan.

Vestager wees er vrijdag op dat Europa de gevolgen van de crisis nog een hele tijd zal voelen. 'Daarom stellen wij voor het tijdelijke regime te verlengen tot 30 juni 2021 en dat ook af te stemmen op de noden van de ondernemingen', ging ze voort. Zonder expliciete tussenkomst komt eind dit jaar een einde aan de soepelere staatssteunregels.

Vaste kosten

Om de weg voor zo'n verlenging te effenen stuurde Vestager vrijdag een voorstel naar de lidstaten. Ze stuurt niet alleen aan op een behoud van de huidige maatregelen. Ze stelt ook voor overheden de optie te bieden tijdelijk bij te dragen tot de vaste kosten van bedrijven die zware omzetverliezen lijden.