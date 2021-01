Europa tekent in 2020 warmterecord op

Het afgelopen jaar was in Europa het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1901. 2020 sloot het warmste decennium ooit af.

Wereldwijd gaat de klimaatverandering steeds sneller, waarschuwde de Europese klimaatdienst Copernicus vrijdag. 2020 was het jaar waarin een rist warmte- en weerrecords zijn gebroken. Voor Europa was 2020 het warmste jaar ooit. Ook België sloopte vorig jaar een record, bleek vorige maand uit een prognose van het KMI.

0,4 graden Europa tekende in 2020 een nieuw warmterecord op, met een stijging van gemiddeld 0,4 graden tegenover 2019.

In Europa was het in 2020 gemiddeld 1,6 graden Celsius warmer dan in de referentieperiode 1981-2010 en 0,4 graden warmer dan tijdens het vorige Europese recordjaar 2019. Vooral de winter (tot februari 2020) was uitzonderlijk warm: 1,6 graden boven het record van 2016. De voorbije herfst was het 0,4 graden warmer dan het oude record van 2006.

Hitterecordjaar

Wereldwijd was 2020 vergelijkbaar met het hitterecordjaar 2016. De temperaturen lagen 0,6 procent hoger dan tussen 1981 en 2010. Volgens de satellietgegevens waarop Copernicus zijn onderzoek baseert, was 2020 1,25 graden warmer dan het gemiddelde in 1850-1900, het pre-industriële tijdperk.

Het is een herinnering dat een ambitieuze vermindering van emissies noodzakelijk is. Carlo Buontempo Directeur Europese klimaatdienst Copernicus

De aarde kende in 2011-2020 het warmste decennium ooit. De afgelopen zes jaar waren de heetste zes sinds de metingen begonnen. 'Het is geen verrassing', zei Carlo Buontempo, de directeur van Copernicus, 'en het is opnieuw een herinnering dat een ambitieuze vermindering van emissies noodzakelijk is om nadelige klimaateffecten te vermijden'.

Volgens Buontempo is het recordjaar een gevolg van de uitzonderlijke hitte in het Noordpoolgebied en een recordaantal tropische stormen in het noorden van de Atlantische Oceaan. Op sommige plekken aan de Noordpool piekten de temperaturen 6 graden boven het gemiddelde. In het Siberische Verchojansk werd 38 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit boven de poolcirkel.

Arctisch zee-ijs

De extreme situatie in het Noordpoolgebied ging gepaard met een enorm aantal natuurbranden. Daardoor werd 244 miljoen ton CO2 in de atmosfeer geblazen, een derde meer dan in 2019. Daardoor bereikte het Arctische zee-ijs in juli en oktober het laagste peil ooit.

255 miljoen CO2 in atmosfeer In het Noordpoolgebied kwam in 2020 door bosbranden 244 miljoen ton CO2 in de atmosfeer, een derde meer dan een jaar eerder.

Volgens een prognose van het Global Carbon Project daalde de CO2-uitstoot wereldwijd in 2020 met 7 procent. Dat was vooral het gevolg van de coronapandemie waardoor in heel wat landen de industrie en het transport op een laag pitje draaide. Desondanks klom de CO2-concentratie in de atmosfeer naar het record van 414,5 ppm (delen per miljoen).