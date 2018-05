Europa telt bang af naar fatale tarief-tweet van Trump

Amerikaanse invoertarieven of beperkingen op staal, aluminium en auto’s lijken onafwendbaar. Intussen saboteert president Donald Trump elk internationaal overleg.

‘Hopelijk kunnen we een positieve handelsagenda met de Verenigde Staten opzetten, zonder tarieven of quota. Maar als we realistisch zijn, kunnen we daar niet op hopen.’ De boodschap van Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström aan het Europees Parlement dinsdagavond klonk fatalistisch. De Amerikaanse president Donald Trump blijft bij zijn plan om eenzijdige invoerheffingen op staal en aluminium op te leggen. Europa kan vanaf middernacht Amerikaanse tijd fluiten naar een permanente uitzondering op die handelssancties. ‘In het beste geval komen er invoerquota’, erkent Malmström.

Trump houdt de wereld sinds maart in spanning over een handelsoorlog. Hij ging toen een versnelling hoger in zijn America Firstbeleid en kondigde een heffing aan van 25 procent op de invoer van staal en 10 procent op de invoer van aluminium. De sancties zijn in de eerste plaats bedoeld om het handelstekort van de VS recht te trekken en de eigen industrie opnieuw ademruimte te geven.

Tijdelijke uitzondering

Europa kreeg op de valreep tweemaal een tijdelijke uitzondering op de handelssancties. Malmström, die voor Europa voor handel verantwoordelijk is, liep zich het vuur uit de sloffen om de Amerikanen tot rede te brengen. ‘De overcapaciteit in de staalsector is niet enkel een probleem voor de VS, maar ook voor de EU. Samenspannen tegen grote boosdoener China zal meer opbrengen’, klonk het.

KORT Europa gelooft niet dat het een nieuwe uitzondering op de Amerikaanse handelssancties zal krijgen. Het lijkt overgeleverd aan de verdeel-en-heerspolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Die gaat op de internationale fora als een beeldenstormer te werk.

Veel indruk maakten de Europese argumenten niet. Europa leek overgeleverd aan de willekeur van Trump. Die wil het multilaterale overleg vervangen door een ordinaire bilaterale machtspolitiek. Dat Trump zijn protectionistische maatregelen in het kader van de nationale veiligheid nam, zegt genoeg.

Intussen bereidde Europa de tegenaanval voor. Als de Verenigde Staten effectief de invoer van staal afremmen, kan Europa vrijwaringsmaatregelen nemen. Staal dat niet langer in de VS terechtkomt, dreigt naar Europa afgevoerd te worden. Dat zou bij ons tot een nog grotere overcapaciteit leiden. De Wereldhandelsorganisatie (WHO) bepaalt dat het dan perfect legaal is om de invoer van staal tijdelijk te beperken.

Tegenmaatregelen

Daarnaast kan Europa tegenmaatregelen treffen als het kan aantonen dat er geen verhoogde invoer van staal naar de VS was. Er ligt een lijst klaar van typische Amerikaanse producten, van Harley-Davidsons tot jeans, bourbon en fruitsap, waar het voor 2,8 miljard euro heffingen op plant.

Die Europese sancties kunnen de VS pijn doen. Bovendien zal Europa de Amerikaanse invoerbeperkingen aanklagen bij de WHO. Dat gebeurt in overleg met andere landen of regio’s die door de Amerikaanse sancties getroffen worden.

Europa slaagde er de voorbije maanden in een gezamenlijke lijn te trekken en niet te buigen voor de dreigementen uit de VS. ‘We zijn geallieerden van de VS, geen vazallen’, klonk het vorige week in Franse regeringskringen. Europa zweert bij een positieve handelsagenda. Het wil een betere wederzijdse markttoegang, meer invoer van lng-gas uit de VS en een hervorming van de WHO.

Duitsland

Duitsland is beducht voor een escalatie van het handelsconflict. Minister van Economie Peter Altmaier is het meest geneigd Trump tegemoet te komen. Duitsland is de grootste Europese exporteur van staal. Bovendien heeft Trump de Duitsers al langer in het vizier. Al voor zijn aantreden als president viel hij uit tegen Duitse auto’s en het Duitse handelsoverschot met de VS. Eerder deze maand kondigde hij invoerheffingen op auto’s aan. Opnieuw gebruikte hij de nationale veiligheid als reden.

Er kan ook nog onderhandeld worden als er invoertarieven gelden. Wilbur Ross Amerikaanse handelsgezant

Een ontmoeting van Malmström met de Amerikaanse handelsgezant Wilbur Ross in Parijs draaide gisteren op niets uit. ‘Er kan ook nog onderhandeld worden als er invoertarieven gelden’, liet Ross verstaan. Hij haalde ook uit naar de trage geschillenregeling bij de WHO. De uitspraken van Ross bevestigen dat Trump verdeel en heers wil blijven spelen en onder druk van handelssancties probeert toegevingen los te weken. ‘Het is wachten op de tweet van Trump’, reageert Europa fatalistisch.