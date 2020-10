Europa trekt geldbeugel open voor Balkan maar laat Turkije watertrappelen

Europa heeft zeven landen in de wachtkamer zitten. De Balkan is een regio die voor Europa van groot economisch en geostrategisch belang is. Vandaar dat Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo ofwel het statuut kregen van kandidaat-lidstaat ofwel minstens gesust worden met een Europese roeping. Naast die Balkanlanden is er ook Turkije dat sinds 2004 onderhandelt over het EU-lidmaatschap.