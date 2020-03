Europa verliest propagandaoorlog

Hulpgoederen 'from Russia with love' voor Italië.

De coronapandemie is uitgegroeid tot een infodemie, met China en Rusland als kampioenen in desinformatie. Europa is aangewezen op achtervolgen.

Van onschuldig nepnieuws over de terugkeer van dolfijnen in Venetië, online oproepen over het drinken van bleekwater tegen het coronavirus tot aanbiedingen van illegale geneesmiddelen. Om nog te zwijgen van bewuste desinformatie en complottheorieën om angst en paniek te zaaien: de uitbraak van de coronapandemie gaat gepaard met een infodemie, een overaanbod van informatie waarvan de bron en de geloofwaardigheid onduidelijk zijn.

Een rapport van de Europese diplomatieke dienst meldde een week geleden dat minstens een vijfde van die nepberichten gerelateerd is aan het Kremlin, zoals het Spaanse tv-kanaal RT Spanish. De desinformatie past in een bewuste propagandastrategie, die het publieke vertrouwen in de nationale gezondheidssystemen wil ondermijnen.

We gaan resoluut desinformatie counteren met transparante, goed getimede en feitelijke communicatie over wat we doen. Zo versterken we de weerbaarheid van onze samenlevingen. Besluiten EU-top 26 maart

De Russische propagandamachine is in oorlogsmodus. Het Kremlin stuurde een legerlading medisch materiaal en honderd militairen naar Rome, die van daaruit in colonne en getooid met Russische vlaggen naar het zwaar getroffen Bergamo trokken. Ook China leverde met veel bombarie hulp aan Europa, zoals mondmaskers aan België. Beide grootmachten doen er, geholpen door online trollen, alles aan om te bewijzen dat ze meer doen dan Europa zelf om getroffen regio's aan beschermend materiaal te helpen.

Nadien vlooide de krant La Stampa uit dat 80 procent van de Russische hulp waardeloos en onbruikbaar is, maar het gebaar zindert wel na. En het gebrek aan Europese solidariteit in de eerste weken van deze crisis is blijven hangen.

De Europese politieorganisatie Europol legde de voorbije weken wereldwijd beslag op 4,4 miljoen stuks illegale geneesmiddelen. 37 criminele bendes werden ontmanteld en 2.500 links naar websites, sociale media, advertenties en onlinewinkels werden offline gehaald. Ook de Europese hulp aan Italië is intussen fors opgedreven. Patiënten worden overgevlogen naar Duitsland en Europa koopt medisch materieel gezamenlijk aan.