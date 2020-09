Europa versnelt lancering migratiepact na Moria

Griekse soldaten bouwen een nieuw tentenkamp in Kara Tepe op Lesbos, vlak bij Mytilene. Alleen migranten die in het kamp wonen, kunnen aanspraak maken op een asielprocedure.

Europa koppelt steun voor een nieuw vluchtelingencentrum op Lesbos, een Moria 2.0, aan een Europees 'migratiepact' en een menswaardig onthaal. 'Moria was onaanvaardbaar', zegt de Duitse kanselier Angela Merkel.

De brand in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos doet de kritiek op het Europees migratiebeleid toenemen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vervroegt de voorstelling van haar migratiepact - om het migratiebeleid op Europees niveau aan te pakken - naar volgende week woensdag. Dat maakte ze maandag bekend na de Europees-Chinese top.

De Griekse regering blijft intussen echter uithalen naar de 12.000 vluchtelingen die Moria zijn ontvlucht en nu op straat leven. De woordvoerder van de centrumrechtse regering-Mitsotakis beschuldigde de vluchtelingen maandag van chantage. Ze hebben Moria in brand gestoken om naar het Griekse vasteland overgebracht te worden, klinkt het.

De regering ontzegt asielzoekers die op straat leven de toegang tot een asielprocedure. Griekse militairen bouwen een nieuw tentenkamp op Lesbos, nabij Mytilene. Alleen wie van dat kamp gebruikmaakt, kan aanspraak op asiel maken. In het nieuwe kamp in Kara Tepe is plaats voor 5.000 mensen. Tegen eind deze week zouden alle 12.000 migranten van het verwoeste kamp Moria er terechtkunnen. Moria had een opvangcapaciteit van 3.000 mensen. Voor het uitbreken van de coronacrisis leefden er 24.000 migranten.

De Griekse regering wil de Europese Unie voor haar kar spannen. Premier Kyriakos Mitsotakis wil het nieuwe 'permanente onthaal- en identificatiecentrum' op Lesbos samen met Europa runnen. 'We bekijken de komende dagen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden aan beide kanten', zei von der leyen maandag. Ze sluit net als Merkel een proefproject niet uit.

'Er moet een migratiebeleid op Europees niveau komen,' zei Merkel, al voegde ze eraan toe dat het onthaal in zo'n proefkamp aan hoge normen moet beantwoorden. 'Er is een kwalitatieve verbetering nodig. Moria was onaanvaardbaar.'

De regering-Mitsotakis ligt al langer onder vuur wegens haar migratiebeleid. Sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in maart de grenzen naar Europa even had opengezet - in weerwil van de deal die Europa in 2016 met Turkije sloot - gonst het van verhalen over push-backs van migranten. Athene schortte een maand lang het recht op een asielaanvraag op.

Migratiepact

Voor Ursula von der Leyen moet de samenwerking gebeuren volgens het Europees migratiepact. Dat nieuwe plan zit sinds vorige winter in de schuif van de Europese Commissie en ligt gevoelig. Het moet de wonden die de migratiecrisis in 2015 sloeg in Europa helen: een breuk tussen oost en west, het dichtslibben van de Europese binnengrenzen en een door populisten aangewakkerde vrees voor vreemdelingen.