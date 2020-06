Europa vertwintigvoudigt gezondheidsbudget na corona

Corona gooit de Europese agenda voor gezondheid grondig overhoop. Voor de volgende jaren is twintig keer meer budget beschikbaar en zelfs Europese 'flying docters'.

Stella Kyriakides, de Europese Maggie De Block, had het de voorbije maanden niet onder de markt. Lidstaten sloten de grenzen en bij de aankoop van medisch materiaal was het ieder voor zich. Solidariteit kwam er pas na veel trekken en sleuren op het Europese niveau. 'Er was een wanverhouding tussen wat mensen van Europa verwachten in deze coronacrisis en de steun die we konden aanbieden,' zegt de Cypriotische EU-commissaris voor Volksgezondheid in een gesprek met internationale media.

Er was een wanverhouding tussen wat mensen van Europa verwachten in deze coronacrisis en de steun die we konden aanbieden. Stella Kyriakides EU-commissaris voor Gezondheid

'Toch hebben we best veel gedaan binnen de marges van onze beperkte bevoegdheden en de Europese verdragen', benadrukt Kyriakides. 'Van brieven en telefoons om bijvoorbeeld nationale exportverboden te tackelen tot diplomatieke contacten met landen als India om de beperkingen op farmaceutische ingrediënten op te heffen.'

9,4 EU-budget gezondheid De voorbije zeven jaar had Europa slechts een budget van 415 miljoen euro. Voor de periode tot 2027 wordt dat verveelvoudigd tot 9,4 miljard euro.

In het Europese budget van de komende jaren is de pandemie duidelijk zichtbaar. Voor gezondheid is er een stijging met bijna 23 procent, van 415 miljoen euro de afgelopen zeven jaar naar 9,4 miljard van 2021 tot 2027. Crisismanagement en preventie is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Europese gezondheidsbeleid postcorona. 'We willen een eigen reserve aanleggen van beschermend materiaal, van mondmaskers tot beademingstoestellen, maar ook een reserve aan gezondheidswerkers. Europa zou dan vliegende artsen kunnen ontplooien bij een crisis of een noodteam ter plekke sturen.'