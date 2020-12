Europa verzet zich tegen algemeen reisverbod van en naar VK

De Europese Commissie roept de EU-lidstaten op de rangen te sluiten over maatregelen tegen de besmettelijke coronavariant in het Verenigd Koninkrijk. België versoepelt vanaf woensdag zijn aanpak.

Er kan geen sprake zijn van een algemeen Europees reisverbod van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dat liet de Europese Commissie dinsdag verstaan bij monde van EU-commissaris voor Justitie Didier Reynders. 'Daardoor kunnen duizenden Europeanen en Britten niet naar huis terugkeren', zei hij. Bovendien is de maatregel in strijd met de regels rond het Britse lidmaatschap van de Europese interne markt, dat nog tot 31 december loopt.

Wel kunnen niet-essentiële reizen tussen de EU en het VK worden ingeperkt. Dat gebeurt het best op een gecoördineerde manier. Met haar aanbeveling reageerde de Europese Commissie op de kakofonie aan maatregelen die de EU-lidstaten namen na de bekendmaking van een zeer besmettelijke coronavariant in het VK.

Hoe de Europese landen reageren op de toegenomen coronabesmettingen in grote delen van Engeland, beslissen ze uiteindelijk zelf. Maar de Commissie heeft alvast een aanbeveling voor een gecoördineerde aanpak voorbereid. Ze wil vermijden dat het vrij verkeer al te zeer aan banden wordt gelegd, zoals tijdens de eerste lockdown, toen overal in Europa de binnengrenzen dichtgingen.

Vrachtwagenchauffeurs

De soloslim van de Franse president Emmanuel Macron leidde dinsdag tot kritiek in de Duitse economische wereld. 'Het symbolische effect van de sluiting kan niet duidelijker zijn, ook al wordt het veroorzaakt door de pandemie', zei Clemens Fuest , de voorzitter van het vermaarde IFO-conjunctuurinstituut. 'Het is eens te meer duidelijk dat de crisisbeheersing tijdens de pandemie bestaat uit beslissingen van de natiestaten.'

Hoofdverblijfplaats

In België loopt in de nacht van dinsdag op woensdag een reisverbod met het VK af. Maar er blijven beperkende maatregelen, maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bekend. Zo zijn vanaf woensdag alleen mensen vanuit het VK toegelaten die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. En ze moeten zeven dagen in quarantaine.