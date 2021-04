Europa verzwakt eigen Green Deal met groen label

Europa wil wereldwijd de norm zetten voor duurzame investeringen. Maar politieke belangen vervuilen het Europese debat en dreigen de geloofwaardigheid van de Green Deal onderuit te halen.

'Historisch', noemt de Europese klimaattsaar Frans Timmermans het akkoord over de Europese klimaatwet. De deal maakt de Europese doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden bindend voor de Unie. Daartoe moeten de klimaatambities voor 2030 fors omhoog naar een netto-uitstootvermindering van 55 procent in plaats van de eerder afgesproken 40 procent. Maar klimaatexperts waarschuwen: om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een uitstootvermindering van 65 procent tegen 2030 nodig.

350 miljard euro Tot 2030 zijn jaarlijks 350 miljard euro aan investeringen nodig in vergroening van de economie.

Om transport, energie en handel te vergroenen zijn bijkomende en ingrijpende Europese regels nodig. Daarom komt de Commissie in juni met een pakket om Europa klaar te maken voor de uitstootvermindering met 55 procent. Ook is veel geld nodig om te investeren in vergroening: 350 miljard euro jaarlijks tot in 2030, rekent Valdis Dombrovskis, Europees commissaris voor Economie, voor.

Europa gaat deze zomer zelf 800 miljard euro ophalen op de markten voor het financieren van het Europees herstelfonds. Het Duits grondwettelijk hof zette woensdag het licht op groen voor het aangaan van die Europese schulden.

Groene investeringen

De Europese Commissie gaat 250 miljard voor het Europees herstelfonds ophalen met groene obligaties.

Maar ook privé-investeringen moeten die groene omwenteling schragen. De Europese Commissie wil de 'goudstandaard' vastleggen voor duurzame, groene investeringen wereldwijd. Om het goede voorbeeld te geven én de norm te zetten, gaat de Commissie zo'n 250 miljard euro voor het Europees herstelfonds ophalen met groene obligaties.

Normaal moest een uitvoeringsbesluit met criteria voor economische activiteiten die in de strijd tegen klimaatverandering een groen label verdienen er al in december 2020 liggen. Maar de Europese spelregels voor groene, duurzame investeringen of taxonomie zijn de speelbal geworden van een politiek debat.

Oost-Europa wil vervuilende steenkoolcentrales vervangen door gascentrales met een groen label. De Franse president Emmanuel Macron kreeg Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zover het Europees onderzoekscentrum JRC een studie te laten maken over hoe kernenergie bijdraagt aan verduurzaming. Finland en Zweden wilden hun bosbouwactiviteiten behouden.

Daar komt bij dat deze Europese Commissie veel 'politieker' is dan de vorige: individuele commissarissen volgen eerder de nationale instructies dan de wetenschappelijke criteria. Die politisering valt duidelijk af te lezen uit het uitvoeringsbesluit van woensdag.

Experts vrezen dat de Europese Commissie kernenergie en gas gaat 'groenwassen'.

De sectoren waarop de duurzaamheidscriteria slaan, waaronder transport, energie en bouw, beslaan 80 procent van de uitstoot. Maar alle hete aardappelen worden doorgeschoven. Finland en Zweden krijgen een duurzaam etiket voor hun bosbeheer, ook al is dat nauwelijks gestaafd: nieuwe bossen slorpen nu eenmaal niet even veel CO2 op als oude bossen. Bio-energie, ook het stoken van hout, geldt als duurzaam.