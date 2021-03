Europa voert druk op AstraZeneca op met exportverbod naar VK

De frustratie over de vaccinproducent AstraZeneca borrelt over in Europa. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dreigt met een exportverbod naar het Verenigd Koninkrijk.

'Hoe leggen we aan de burger uit dat we vaccins leveren aan de hele wereld, terwijl bij ons de toevoer hapert?' Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europees Commissie, gaf woensdag een stevige voorzet voor de discussie die de Europese leiders over een week op het bord krijgen. Gaat Europa door met de uitvoer van vaccins naar landen die verder staan in het inenten van de bevolking en geen vaccins uitvoeren naar Europa?

Er staan twee productiesites in het Verenigd Koninkrijk in ons aankoopcontract met AstraZeneca. We wachten nog altijd op vaccindosissen uit het VK. Ursula von der Leyen Voorzitster Europese Commissie

Von der Leyens dreigement is gericht aan het Verenigd Koninkrijk en de farmaproducent AstraZeneca. 'Er staan twee productiesites in het VK in ons aankoopcontract. We wachten nog altijd op vaccindosissen uit het VK.'

Von der Leyens 'open uitnodiging' aan Londen' maakt deel uit van een toenemende vraag naar een Europees uitvoerverbod. Europa screent sinds eind januari alle vaccinexport. 250.000 dosissen AstraZeneca voor Australië werden geblokkeerd en 41 miljoen vaccindosissen werden uitgevoerd naar 34 landen. Het VK is de grootste slokop met 10 miljoen dosissen.

Von der Leyen belooft, gealarmeerd door een dreigende derde golf, 'alles te doen wat nodig is' om de productie en levering van vaccins op te krikken. Niet alleen een exportverbod ligt op tafel: 'Ik houd alle opties open.' Enkele maanden geleden suggereerde Europees Raadsvoorzitter Charles Michel een noodprocedure te gebruiken in het EU-verdrag bij ernstige bevoorradingsproblemen. Het vage verdragsartikel kan breed ingevuld worden: het verdelen van voorraden, het in handen nemen van de eindafwerking in Europa, zelfs een verplichte overdracht van patenten.

Seneffe enige EU-fabriek

AstraZeneca laat volgens Europees Commissaris Thierry Breton na zijn 'stinkende best' te doen voor de productie en levering in Europa. Het eerste kwartaal zijn voor Europa 30 miljoen dosissen van het vaccin voorzien. In het tweede kwartaal zijn de voorziene 180 miljoen dosissen geslonken tot 70 miljoen.