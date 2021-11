Europa voert druk op in procedure rond Belgische privacywaakhond

Na eerdere klachten over het gebrek aan onafhankelijkheid van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit geeft de Europese Commissie ons land nog twee maanden de tijd voor ze naar het Europees Hof van Justitie stapt.

De Europese Commissie had al in juni juridische stappen ondernomen tegen België na klachten dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond in ons land, niet onafhankelijk genoeg zou werken.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens in land. Ze geeft adviezen over wetsvoorstellen en overheidsinitiatieven en gaat na of die voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming. Volgens de klachten houden verschillende leden van de organisatie zich niet aan de onafhankelijkheidsvereisten.

Die voorwaarden zijn vastgelegd in de Europese privacywet en bepalen dat leden vrij moeten blijven van externe invloed en onafhankelijk moeten zijn van de regering. In de klacht wordt vooral topambtenaar Frank Robben geviseerd. Robben maakt deel uit van het panel dat in de Gegevensbeschermingsautoriteit adviezen geeft over wetsvoorstellen.

Hij is ook bij veel dataprojecten van de overheid betrokken omdat hij administrateur-generaal is van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platform. Robben ontkende in juni nog dat hij de onafhankelijkheid van de Gegevensbeschermingsautoriteit in gevaar zou brengen.

Geen reactie

In juni had de Europese Commissie er al bij de Belgische overheid op aangedrongen de nodige maatregelen te nemen. De Commissie deelt de mening dat 'bepaalde leden' van de Gegevensbeschermingsautoriteit 'niet vrij zijn van invloed van buitenaf'.

Omdat België niet reageerde op de Europese brief van juni, zet de Commissie nu een volgende stap. Vrijdag kondigde ze aan dat ze een zogenaamde 'reasoned opinion', een beredeneerd advies, naar de Belgische overheid heeft gestuurd om erop toe te zien dat de privacywaakhond helemaal onafhankelijk werkt.