Europa vraagt uitleg over Belgische reisbeperkingen

De Europese Commissie is ongerust over de nieuwe beperkingen die lidstaten in verspreide slagorde doorvoeren om de opmars van gevaarlijke virusmutaties tegen te gaan. Vooral het Belgische reisverbod gaat over de tongen.

De snelle verspreiding van virusmutaties leidt opnieuw tot een lappendeken van nationale maatregelen in Europa. In de lente veroorzaakte de pandemie al een ongecontroleerde golf van nationale maatregelen met alle gevolgen van dien voor het vrij verkeer in de Europese Unie. Vandaag gelden in tien landen controles aan de binnengrenzen. Dat is het geval in België, Duitsland, Tsjechië, Denemarken, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Finland, Spanje en het Schengenland Noorwegen.

In acht landen, waaronder België, geldt niet alleen een inreis- maar ook een uitreisverbod. In Europese kringen worden die Belgische reisbeperkingen zwaar op de korrel genomen. Op visite bij de familie is er voor ambtenaren, journalisten en anderen in de bubbel van de Europese hoofdstad al maanden niet meer bij. De verlenging van het reisverbod tot 1 april oogst er verontwaardiging.

Volatiel

Al is er begrip voor dat getracht wordt de epidemie in te dijken. De Europese Commissie noemt de toestand 'volatiel' en roept de lidstaten op tot een betere coördinatie van de beperkende maatregelen. Want zowel de reisbeperkingen als de testverplichtingen lopen sterk uiteen. Voor de beperkingen van het vrij verkeer bestaan wel Europese aanbevelingen. De Europese Commissie oordeelde al dat het Belgische reisverbod tussen 27 januari en 1 maart 'niet-discriminerend is en in verhouding tot de dreiging'.

Maar dergelijke grenscontroles kunnen volgens de Schengencode slechts twee maanden duren. Intussen besliste het Overlegcomité op 5 februari om de coronamaatregelen met een maand te verlengen, tot 1 april. Over die verlenging werd de Europese Commissie pas een kleine week later ingelicht.

Het is zelfs niet mogelijk vanuit België naar een groene zone te reizen. Europese bron

Veel instrumenten om op te treden heeft de Commissie evenwel niet. Een juridische procedure lanceren tegen een lidstaat is in de huidige epidemiologische omstandigheden wellicht niet verstandig, is te horen. Daarom vraagt de Commissie schriftelijk uitleg over de reikwijdte en de timing van de Belgische reisbeperkingen.