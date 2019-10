Europa wacht tot vrijdag voor afspreken nieuwe brexitdeadline

Een Europese beslissing over de nieuwe brexitdeadline komt vrijdag pas. Parijs wil een korte verlenging tot midden november, maar een grote meerderheid pleit voor uitstel tot 31 januari.

Niet 31 oktober

Zeker is dat de huidige deadline voor de brexit van 31 oktober vervalt. Het Britse parlement hield dinsdagavond een spoedprocedure van drie dagen tegen om de deal van premier Boris Johnson goed te keuren. Een grondiger parlementair debat over de brexitdeal zal daardoor minstens duren tot november.

Johnson drukte daarop dinsdagavond de pauzeknop in. Hij vroeg overleg met Europa over de timing van de uitstap. De uitstap van 31 oktober was voor Johnson een fetisj, waar hij niet graag van afstapt. Bovendien wil hij met nieuwe verkiezingen snel de brexitbuit incasseren.