Europa werpt zich op toekomst digitaal geld

De Europese Commissie heeft nieuwe wetsvoorstellen uitgewerkt die gebruikers van virtuele munten beter moeten beschermen en financiële innovatie bevorderen. Libra, de omstreden cryptomunt waar Facebook aan werkt, zou onder toezicht van de Europese bankenwaakhond EBA komen.

De nieuwe wetsvoorstellen rond cryptomunten maken deel uit van een breder pakket maatregelen waarmee Europa wil inzetten op een meer eengemaakt toezicht en innovatie in de financiële sector.

Het is niet toevallig dat Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, net nu naar buiten komt met zo'n 'Digital Finance Package'. Net op dit ogenblik heeft Europa bijkomende financieringsbronnen nodig voor het economische herstel, de Green Deal en de digitalisering van de economie. Het geld kan niet alleen van de banken komen.

De Commissie beseft dat starters en innoverende bedrijven in Europa terecht moeten kunnen voor kapitaal. Daarom geeft ze een forse stroomstoot aan het al vijf jaar oude plan voor een 'unie van Europese kapitaalmarkten'. In plaats van de weinig ontwikkelde en gefragmenteerde markten waarin financiële spelers vandaag moeten werken op het continent, moeten er duidelijker regels en Europees toezicht komen.

Digitale munten

Maar het soepeler wetgevende kader dat de Commissie uitwerkte voor virtuele munten, springt nog meer in het oog. 'De toekomst van 'finance' is digitaal', beklemtoonde Dombrovskis donderdag. Europa wil geen sta-in-de-weg zijn voor nieuwe vormen van digitale financiering, is de boodschap.

We willen een gelijk speelveld onder leveranciers van financiële diensten, of het nu om banken gaat of technologiebedrijven. Valdis Dombrovskis Vicevoorzitter Europese Commissie

Met de nieuwe wetsvoorstellen rond cryptogeld - denk aan bitcoins, maar ook 'tokens' die als betaalmiddel dienen voor nieuwe diensten van techbedrijfjes of 'stablecoins' gelinkt aan bestaande valuta - streeft de Commissie twee doelen na.

Brussel ambieert een soepeler kader dat aanbieders van virtuele munten toelaat hun diensten in heel het continent aan te bieden als ze daarvoor de toelating hebben gekregen van een van de lidstaten. Het tweede doel is het beter beschermen van de consument. Om een Europees paspoort te verkrijgen, zullen die platformen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen rond kapitaalvereisten of procedures om klachten van klanten af te handelen.

Libra

Europa stelt zich strenger op voor wie digitale munten uitgeeft die mogelijk uitgroeien tot geld dat wereldwijd wordt gebruikt. De Commissie zegt het niet met zoveel worden, maar het is duidelijk dat de libra wordt bedoeld. Dat is de omstreden cryptomunt die de Amerikaanse techreus Facebook vorig jaar aankondigde en die ondersteund zou worden door valuta zoals de dollar of de euro. In het nieuwe voorstel zou de libra onder het toezicht vallen van de Europese bankentoezichthouder EBA.

Nu mensen in coronatijden massaal naar de smartphone grijpen om geld uit te geven, is de nood aan zo'n eengemaakt betaalnetwerk groot.

'Met die aanpak garanderen we een gelijk speelveld onder leveranciers van financiële diensten, of het nu om banken gaat of technologiebedrijven. Dezelfde activiteit uitvoeren betekent ook dezelfde risico's delen en dezelfde regels volgen', zegt Dombrovskis.

Retailbetalingen