Europa wil nieuwe migratiegolf vermijden met opvang van Afghanen in eigen regio

Europees commissaris voor Migratie Ylva Johansson: 'We moeten een humanitaire crisis vermijden als we geen nieuwe migratiecrisis wensen.'

De Europese ministers van Migratie passen na het Afghanistandebacle voor een nieuwe migratiecrisis zoals in 2015. Investeringen in een 'waardige en veilige' opvang in de regio moeten een humanitaire crisis en een nieuwe migratiegolf voorkomen.

De Europese lidstaten evacueerden duizenden landgenoten en Afghanen. Nu die luchtbrug afgesloten is, doemt het scenario van een nieuwe migratiegolf naar Europa op, en de angst voor potentiële terroristen in die massa. Redenen genoeg voor de Europese ministers van Binnenlandse Zaken voor een gecoördineerd antwoord op de Afghaanse crisis, ondanks de meningsverschillen.

De essentie De EU-ministers van Binnenlandse Zaken willen een grootschalige migratiegolf zoals in 2015 te allen prijze vermijden.

De EU-landen kiezen voor financiële steun voor de stabilisering van en de opvang in de eigen regio.

Er is geen akkoord over de hervestiging van kwetsbare personen in Europa.

Europa monitort de veiligheidsrisico's in Afghanistan en hamert op de screening van Afghaanse geëvacueerden.

'Europa heeft met één stem gesproken', zei staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi na het EU-overleg. 'Er waren meningsverschillen tussen de lidstaten, maar de teneur is wel dezelfde. Alle Europese landen willen een humanitaire crisis vermijden in Afghanistan en de buurlanden. Mensen die geen degelijke opvang hebben, onveilig zijn, geen bescherming krijgen en hun kinderen niet naar school kunnen sturen, vertrekken naar een betere wereld.'

Opvang in de eigen regio

Ook in 2015 leidde een humanitaire crisis in de regio tot een migratiecrisis, zei EU-commissaris voor Asiel en Migratie Ylva Johansson bij de aanvang van de vergadering. De prioriteit op korte termijn is de stabilisering van de regio en de garantie dat humanitaire hulp de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in Afghanistan en de buurlanden bereikt. Met kwetsbare groepen worden vooral vrouwen en kinderen, mensenrechtenactivisten of voorvechters van persvrijheid bedoeld.

'De realiteit is dat 90 procent van de vluchtelingen in de eigen regio blijft', benadrukte Mahdi. 'We moeten vermijden dat routes voor mensensmokkel ontstaan', zei Johansson. Europa en de lidstaten willen daarom fors investeren in de veiligheid van de regio. Het Europese geld zou gaan naar de grote internationale hulporganisaties.

Een precies bedrag voor steun vermelden de EU-ministers niet. Sommige Europese bronnen opperen 600 miljoen euro. De voorbije week is de Europese steunenveloppe voor Afghanistan al verviervoudigd tot meer dan 200 miljoen. 'Europa moet een impact hebben op de regio', zei Mahdi. Tegelijk erkende de staatssecretaris dat twee directe buurlanden, Pakistan en Iran, internationaal erg moeilijk liggen. Tegen Iran zijn nog altijd internationale sancties van kracht.

Veiligheid

Johansson deed op de bijeenkomst een oproep om kwetsbare groepen in Europa op te vangen. Daarover bleek een akkoord onhaalbaar. Opvang in Europa blijft een optie, maar elk land beslist zelf over hervestiging. Mahdi benadrukte dat elk land specifieke bescherming kan bieden. 'België doet het.' Polen, Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk en Denemarken wezen die solidariteit resoluut af: 'Blijf waar je bent en we zullen de regio helpen om de mensen daar bij te staan', luidde hun repliek.