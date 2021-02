Europa wil vaccinachterstand inhalen met miljoenen extra dosissen

De Europese Commissie koopt nog 200 miljoen dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Die worden waarschijnlijk voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie, ongeveer 75 miljoen ervan in het tweede kwartaal, klinkt het. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 100 miljoen dosissen te bestellen. Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld .

Om de impact van de extra orders op te vaccinatiesnelheid in te schatten is het nog te vroeg. De stroomversnelling lijkt vooral een charmeoffensief na de kritiek op het trage vaccinatieschema in Europa. Terwijl burgers in het Verenigd Koninkrijk, Israël en de Verenigde Staten gevaccineerd worden, staat de Europese burger achteraan in de rij. Ook het gekibbel met de producenten over productie en leveringen kwam de EU op kritiek te staan.