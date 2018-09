Europa wrijft Karel Pinxten misbruik van EU-geld aan

De Europese fraudewaakhond Olaf oordeelt dat Karel Pinxten de Europese Rekenkamer voor zeker 570.000 euro schade heeft toegebracht.

De commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement boog zich maandagavond in een besloten zitting over een rapport van Olaf, het Europees bureau voor fraudebestrijding, over de financiële handel en wandel van Karel Pinxten (Open VLD). Pinxten was van 2006 tot begin dit jaar het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. Hij werd in de lente opgevolgd door partijgenoot Annemie Turtelboom.

Pinxten had zich vorig jaar kandidaat gesteld voor een nieuwe termijn van zes jaar bij de Europese Rekenkamer. Maar hij botste op een veto van het Europees Parlement nadat bekend was geraakt dat Olaf een onderzoek tegen hem voerde voor misbruik van Europees geld. Pinxten deed dat onderzoek toen af als 'bagatellen'.

Olaf stuurde de bevindingen begin juli naar het Europees Rekenhof en het Luxemburgse gerecht. De Europese rekenkamer is gehuisvest in Luxemburg. Toen al lekte in gespecialiseerde media uit dat de Belgische voormalige politicus volgens Olaf meer dan een half miljoen euro te veel had opgestreken, onder meer voor reiskosten.

Klokkenluiders

De Europese fraudejagers startten hun onderzoek zonder medeweten van Pinxten. Het onderzoek was het gevolg van aantijgingen van klokkenluiders over het misbruik van de dienstwagen met chauffeur en over veelvuldige afwezigheid.

Het rapport van Olaf bevestigt die aantijgingen. De Europese fraudejagers vonden verschillende vormen van administratieve en andere onregelmatigheden in de eerste tien jaar van het EU-mandaat van Pinxten.

Zo zou bijna de helft van de missies die Pinxten aanrekende niet in het belang van zijn dienst geweest zijn. Het aantal dagen van afwezigheid zonder reden loopt op tot meer dan 200.

Affaire krijgt een staart

Olaf beveelt de Europese Rekenkamer aan om binnen de zes maanden maatregelen te nemen. Dat betekent dat Pinxten mogelijk disciplinair gestraft of zelfs voor het EU-Hof van Justitie gesleept zal worden.

De Rekenkamer stemt daarover eind oktober met een vier vijfde meerderheid. Maar als EU-instelling die de betrouwbaarheid van de rekeningen van de andere instellingen controleert, moet de Rekenkamer boven alle verdenking staan. Dus dreigt de hele affaire voor Pinxten een fameuze staart te krijgen.

Politieke spelletjes

Europarlementslid Bart Staes (Groen) erkent dat de zaak-Pinxten maandagavond besproken werd en dat de beschuldigingen van financieel misbruik meer dan een half miljoen euro belopen. Toch vreest hij dat het rapport tegelijk een politieke afrekening is.

Pinxten stelde zich in 2016 immers kandidaat om voorzitter te worden van de Europese Rekenkamer, als opvolger van Vítor Manuel da Silva Caldeira. Het is toen dat klokkenluiders voor het eerst naar buiten kwamen met aantijgingen tegen Pinxten.

De nieuwe voorzitter, Klaus-Heiner Lehne, speelde de aantijgingen door naar Olaf. Hij voerde intern nieuwe administratieve regels in, bijvoorbeeld de verplichting om het gebruik van chauffeurs bij officiële missies te laten aftekenen door de secretaris-generaal.

Olaf onderzocht evenwel niet of gelijkaardige praktijken ook bij andere leden van de Rekenkamer voorkwamen. Duidelijk is alleszins dat Pinxten sinds 2016 geen scheve schaats meer reed, precies omdat er nu duidelijke regels zijn.

Pinxten al eerder in opspraak

Pinxten, toen nog een minister van de christendemocratishe CVP, kwam in het midden van de jaren negentig al een keer in opspraak wegens zwartwerk. Hij werd na een onderzoek vrijgepleit.