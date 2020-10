Europa zet Loekasjenko op straflijst

'Business as usual is niet langer mogelijk in onze relaties met Wit-Rusland,' zegt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid. Europa schroeft de samenwerking met de centrale overheid in Wit-Rusland terug en stelt financiële steun ter beschikking van de burgerorganisaties, de slachtoffers van geweld en de onafhankelijke media.